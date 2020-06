Personal médico de Sinaloa denuncia estar abandonado en pandemia

Culiacán, Sinaloa.- El personal de enfermería y médico en el estado se encuentra de luto, ya que este viernes perdieron la vida tres compañeros por COVID-19, quienes durante esta pandemia no se rindieron con el fin de ayudar a los que más lo necesitaran.

Las víctimas mortales fueron una enfermera de nombre Guadalupe Montes de Oca y el doctor Jorge Luis Ojeda Leyva, ambos colaboradores del Seguro Social; así como la quimicofarmacobióloga Reyna Guadalupe Cázares, quien trabajó para el Issste.

Despertar con esta noticia para quienes están en la primera línea de atención del coronavirus les generó gran impotencia, ya que han manifestando sentirse solos, tanto por directores de hospitales, como por delegados y por el propio Gobierno del Estado, al no gestionar en conjunto los equipos suficientes que les permita atender esta pandemia de manera segura.

“Estos tres compañeros que han fallecido fue por no tener sus equipos completos. Nos están dejando solos, y la ciudadanía sigue en la calle”, dijo un enfermero, quien pidió guardar su identidad.

Temor

El personal del IMSS que fue entrevistado dice sentirse reprimido ante esta situación, ya que no puede alzar la voz porque podría perder su empleo o le pueden hacer cambios a turnos que no les favorecen, en especial a quienes tienen familia.

Consideran una pena no poder defenderse ante las injusticias que se viven dentro de las áreas COVID-19. Una de ellas es no recibir material, como guantes, y trabajar con trajes blancos reutilizados debido a que están escasos, así como con batas rotas, y hasta cubrebocas de tela sencillos, que no los protege de nada.

Contagiados

En Sinaloa suman mil 800 trabajadores de la salud que han sido infectados por coronavirus, de estos han fallecido 21, según el reporte epidemiológico hasta el 24 de junio; sin contar los tres decesos de este viernes.

En las estadísticas, el personal de enfermería es el que mayor contagiados tiene, con un total de 778 casos desde que inició la pandemia: 520 médicos, 16 dentistas, 39 laboratoristas y 454 trabajadores de otras áreas.

El municipio de Culiacán es el que mayor número de casos de personal de la salud registra: 650 infectados; le sigue Ahome, con 436.

Ante el incremento de casos, el personal de las instituciones plantea manifestarse de manera pacífica la próxima semana para exigir que lo doten de equipo de protección.

Afectaciones

En lo que va de la pandemia han sido hospitalizados 2 mil 598 pacientes contagiados por COVID-19. De estos, 827 fueron dados de alta con mejoría, otros siguen hospitalizados, y mil 03 han fallecido.

Personas fuera un hospital en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Foto: El Debate

Oncológicos: Hay cinco casos con COVID-19

Iveth Palma, directora del Instituto de Cancerología de Sinaloa, informó que han sido detectados cinco casos de COVID-19 en pacientes con cáncer. Este virus compromete el estado de salud, pero hasta ayer no había fallecido ninguno. Para brindar una atención segura han sido cancelados tratamientos no esenciales para los pacientes y se ha reducido el número de enfermos que pasan a una sola área a aplicarse la quimioterapia.

