Personal operativo de la Fiscalía de Sinaloa reporta desaparición de bono de productividad

Culiacán, Sinaloa.- Desde comandantes, investigadores y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa son quienes presuntamente se vieron perjudicados ya que mencionan que la quincena que le acaban de pagar, no le depositaron el bono de productividad.

Asimismo se encuentran desesperados porque es hora de que aún no se han visto beneficiados con un aumento salarial.

El personal operativo de la FGE está ‘apagado’, y no por aprovechamiento, si no porque mostraron su descontento porque en el reciente pago no les llegó el bono de productividad que les llega mes tras mes y el cual es una remuneración económica que equivale a aproximadamente 3 mil pesos en efectivo. Agregaron que en esta nueva administración esperaban tener algún tipo de beneficio sin embargo, consideran que de momento no se visto dicha ayuda. Comentaron que sería al menos la segunda ocasión en que han tenido problemas.

Además también dicen contar con descuentos por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) si consideran que le realizan dicha deducción a finales del año.

“Tu crees que así podríamos esperar un aumento tenemos diez años que no sabemos de ganar un peso más y ahora nos quitan”, refirió uno de los afectados que por temor a represalias, no optó por revelar su identidad. Cabe mencionar que en este año ya se realizó una protesta pacifica a las afueras de la Fiscalía, donde se les dijo que para este año, no había recursos para realizarle modificaciones favorables a sus salarios.

Leer más: Empresarios y ciudadanos de Culiacán pusieron los espectaculares de apoyo a Estrada Ferreiro

Por otra parte, el pasado 30 de abril, fueron a sacar su dinero de la ‘raya’, pero para su sorpresa a algunos solo les llegó 700 pesos, en pleno Día del Niño, sin poder contar con un aliciente económico suficiente para festejar a sus hijos. Para ello, les llegó una notificación donde se decía lo siguiente:

“comunica la Mtra. Sara Bruna Quiñónez que por un problema técnico no se lograron dispersar los salarios por medio de Bancomer y quedarán hasta el lunes a primera hora. Le apena la situación pero no estuvo en sus manos poderlo resolver. Favor de compartir con el personal a su cargo. Gracias”, así acabó el comunicado.