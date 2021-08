Personal sanitario resiste en la tercera ola de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Cansancio, angustia y tristeza son algunos sentimientos con los que está lidiando el personal sanitario en la tercer ola de Covid-19.

Hombres y mujeres médicos, enfermeros, camilleros y choferes de hospitales públicos en Sinaloa compartieron sus experiencias con Debate sobre cómo están resistiendo, con el fin de hacer un llamado social para que la ciudadanía tome en cuenta las recomendaciones sanitarias.

Vulnerables física y mentalmente

La exposición al virus ha hecho que, incluso, algunos de ellos hayan enfermado hasta en dos ocasiones de covid-19 y, aunque se encuentren vacunados, temen llevar el virus SARS-CoV-2 a sus hogares, sobre todo ahora que están viendo que incluso han sido hospitalizados jóvenes y niños, lo cual los hace reflexionar aún más sobre su vulnerabilidad y el riesgo al que están expuestos.

En Sinaloa se han recuperado de la enfermedad más de 56 mil personas, hay más de 7 mil 500 fallecimientos por complicaciones con la covid-19 y actualmente más de 600 personas están internadas en hospitales públicos y privados en el estado, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal.

Personal cansado en Guasave: Francisco Javier Flores Gaxiola, Director del Hospital General de Guasave

El director del Hospital General de Guasave relató cómo ha sido para el personal de salud. Comentó que han estado trabajado intensamente desde los urgenciólogos, médicos que apoyan en el área covid y enfermeros.

Francisco Javier Flores Gaxiola expresó que, en cierta forma, el personal de salud ya se encuentra cansado debido a que ya es más de un año del padecimiento en el que se ha estado atendiendo a pacientes infectados.

“No nos queda más que seguir echándole ganas y salir adelante”, resaltó el doctor. Dijo que han luchado mucho por apoyar al máximo con todo lo que se ha podido, y cuentan con medicamentos de alto costo que son utilizados, sobre todo, en pacientes intubados, y que, aunque han escaseado, han logrado conseguirlos de diferentes maneras.

Aseveró que cuentan con suficiente abasto de medicamentos, ya que se han estado surtiendo para los pacientes que están hospitalizados.

Agregó que han logrado contar con el apoyo de diferentes hospitales integrales que les han ayudado por parte de la Secretaría de Salud, ya que les brindan el medicamento que tenían de reserva para atender a la gente, debido a que en los hospitales que les brindan el apoyo no se da una atención a pacientes covid-19, por lo que han estado brindando su apoyo al Hospital General de Guasave.

Comentó que los hospitales que apoyan son de Choix, Sinaloa de Leyva, Concordia, Cosalá y Elota.

“Los medicamentos que no nos han proporcionado ellos, los hemos adquirido localmente”, resaltó Flores Gaxiola. Reveló que también el Hospital General de Culiacán los ha apoyado con insumos y equipo de protección para el personal de salud.

No se sabe quién está contagiado y quién no: Arturo, Intendente del IMSS en Guamúchil

Arturo, a quien así llamaremos para omitir su verdadero nombre ante posibles repercusiones, trabaja en el IMSS, en el área de Limpieza e Higiene, en la ciudad de Guamúchil. Comentó que es una recurrente incertidumbre laborar en el nosocomio en estas condiciones de pandemia debido a que no se sabe quién está contagiado y quién no, dijo.

Arturo es intendente, pero tiene contacto directo con personal médico y pacientes y teme contagiarse.

Piensa que lo peor sería hacerlo llegar a su hogar y este es el temor más frecuente que presenta diariamente, puesto que en su casa lo espera su familia y sus hijos, quienes son la preocupación más latente para este trabajador, pues con la nueva cepa del virus se ven más afectados los jóvenes.

“Los jóvenes son quienes se están enfermando. La mayoría son asintomáticos y no usan cubrebocas y eso hace que se contagien más personas”.

Sin dejar de mencionar que las condiciones laborales no son buenas respecto a los cuidados que deben de tener todas las personas, ya que no toman las medidas pertinentes para evitar contagiarse, dijo.

En medicamentos hay escasez, hay muchos que el familiar debe comprar: María Fernanda Leyva, Enfermera general en Guasave

“Cuando llegaba uno que otro, nos dábamos cuenta de que era sospechosos de covid-19 por los síntomas que traía. Después terminaba siendo así, daba positivo a la prueba, y en el hospital donde laboro no hay tantos insumos y, así como hay días buenos, también tenemos malos y muy malos, y en medicamentos también hay escasez.

Hay muchas medicinas que el paciente y el familiar tienen que comprar. Lamentablemente, hasta para los pacientes normales faltan, y para los que son covid es mucho peor, porque los medicamentos son muy caros y ellos necesitan muchas más cosas, como puntas para oxígeno y mascarillas. Desde mi experiencia, sí son muy caros, pero sí hay quien los venda.

“Ya estamos cansados porque es una situación muy fea la que estamos viviendo. No solamente los pacientes y familiares covid, sino personalmente, pues nosotros también tenemos familia y todos los días la ponemos en riesgo”.

“También nuestra propia vida, porque no sabes cómo va a atacarnos el virus, no saben en qué parte de nuestro cuerpo se va a presentar primero y tampoco si nos va ir bien o mal al enfermarnos”.

Autocuidado

La Organización Panamericana de la Salud ha recomendado a personal sanitario que está en la primera línea de atención de la pandemia conformar grupos de autoayuda, los cuales son de manera voluntaria entre colegas con el propósito de ventilar las emociones como confusión, inquietud, descontrol, miedo, culpa, tristeza, insensibilidad e irritabilidad o agobio. Las actividades del grupo deben ser en un ambiente de confianza y confidencialidad. En Sinaloa se puede llamar a un teléfono para apoyo psicológico: 667-713-0063.

‘Da tristeza e impotencia que la ciudadanía no coopera’: Elena Sánchez, Enfermera del Hospital General de Mazatlán

“Los contagios por covid-19 no paran, y la población no entiende que la única forma de revertir esto es atendiendo las medidas sanitarias”.

“Da impotencia y dolor ver que llegan usuarios al hospital graves, que faltan insumos y espacio para atenderlos”, resaltó Elena Sánchez, enfermera del Hospital General de Mazatlán.

“Los trabajadores, pese a que estamos agotados, seguimos en esta lucha por regresar la salud de nuestros pacientes, es nuestro trabajo y nos gusta”.

“Pero urge que la población atienda las indicaciones de nuestras autoridades de salud para frenar los contagios y muertes”, dijo.

“Los trabajadores estamos vacunados, nos protegemos y seguimos todos los protocolos pero la amenaza de contagios es latente, esto nos angustia y hace pesado el trabajo; por ello la importancia de hacer equipo autoridad y la población”, reiteró la enfermera.

‘La realidad nos golpeó en el rostro y nos hizo ver lo peligrosa que puede ser la profesión’: Héctor Ayón Mercado, Enfermero con tres años de experiencia en el IMSS de Los Mochis

El gusto por cuidar a los demás es la principal razón por la que Héctor Ayón Mercado decidió estudiar enfermería.

“Es fácil relacionarse con los demás, es cuestión de escucharlos y poner atención a sus necesidades y cuidados”, expresó el trabajador de la salud, quien ha vivido desde la primera línea de atención la pandemia de covid-19 desde su inicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dijo que dar siempre el mejor cuidado a las personas para que se recuperen lo mejor posible o tengan una vida digna, es el objetivo de todo trabajador de la salud y es también el motivo por el que se viste de blanco todos los días para llegar a su centro de trabajo para entregar su conocimiento y labor “hasta que el cuerpo aguante”, dijo, sobre todo en esta pandemia.

Ante el problema de salud pública que representa la covid-19, el enfermero reveló que primero fue considerado, hasta cierto punto, normal, por la demanda de pacientes que llegaban al IMSS donde él trabaja.

“Hasta que la realidad nos golpeó en el rostro y nos hizo ver lo peligrosa que puede ser nuestra profesión. La escuela no prepara a sus estudiantes para algo así. Cada día es aprender una nueva forma de cuidar a los demás y a ti mismo, también depurar prácticas que se miraban comunes y son innecesarias o hasta peligrosas”.

Con la experiencia de trabajar en la primera línea de atención durante esta pandemia, dijo, todo el tiempo ha sido muy difícil.

“La covid te hace ver a las personas de una manera muy vulnerable, primero con los adultos mayores, que era común verlos morir, personas que ya vivieron su vida; sin embargo, luego viene a golpear a aquellos que aún son jóvenes, personas de 30 años, de 40 años... últimamente fue lo más difícil para nosotros como personal de la salud ver que empiezan a llegar niños enfermos. Tengo hijos, entonces ver a otro niño enfermo refleja el miedo de poder llegar a ver a mi hijo enfermo de covid. Esto, sin duda, es lo más difícil de todo”, dijo.

La pandemia por covid cambió su vida por completo, dijo Héctor Ayón, sobre todo por tener que acostumbrarse a la soledad, pues la primera vez que se contagió de covid tuvo que alejarse de su hijo y de toda su familia. “Tuve que implementar todos los medios posibles para cuidar a mi familia, que van desde el simple lavado de manos, hasta protocolos de cambio de ropa y desinfección para cada vez que llegaba a mi hogar. Es un cambio de vida y de hábitos”.

El enfermero Héctor Ayón Mercado se ha contagiado de covid dos veces. La primera, dijo, se aisló en su casa. “Fueron algunos días muy difíciles, donde las molestias en todo mi cuerpo y pecho eran constantes, la falta de aire y la fatiga me daban miedo, pero más la soledad en mi casa, sin que nadie me auxiliara. Extrañar a los tuyos es más duro que estar enfermo y, sin embargo, lo que yo pasé fue leve en comparación con aquellos que bajan sus niveles de oxígeno a niveles peligrosos y no importa cuántas veces, ni que tan profundo respiren, siempre se sentirán ahogados, es una sensación que solo cuando se siente en carne propia puede entenderse”, explicó.

Nos encontramos en la tercera ola de contagios de covid, comentó, y todavía hay personas que siguen cometiendo errores. “Cualquiera pensaría que no necesitamos equivocarnos mucho para aprender, pero en esta ocasión nos está mostrando la falta de cultura, del cuidado que tenemos. Si las cosas siguen como van, pagaremos muy caro nuestro desinterés”, concluyó.

‘Prefieren estar conectados al oxígeno que al cubrebocas’: Alfredo Madrid Camillero y chofer de ambulancia en el Hospital Municipal de Mazatlán

“Da tristeza ver que todavía hay personas que no creen en el covid-19. Están en la calle y de fiesta, parece que prefieren conectarse al oxígeno en lugar de usar cubrebocas”, dijo Alfredo Madrid, camillero y chofer de una de las ambulancias del Hospital Municipal de Mazatlán.

“Hasta que llegan al hospital graves, entienden la importancia de atender las medidas sanitarias, pero muchas veces es demasiado tarde. Esto lo vemos todos los días”.

“Las autoridades hacen su parte para contener los contagios, al igual que quienes laboramos en los hospitales, pero algunos ciudadanos no hacen su parte y nos exponen a todos”, abundó el camillero.

“Los trabajadores, todos estamos en riesgo. Al levantarme, todos los días me encomiendo a Dios y tomo las medidas preventivas. Ya durante más de un año llevamos a pacientes de covid a que les tomen radiografía”. “Debemos usar la ropa adecuada, desinfectarnos y la ambulancia también, pero existe el riesgo del contagio, y esto angustia”, concluyó el trabajador del hospital.

Tuve una segunda oportunidad: Sonia Castro Perea, Subjefa de personal

Soy enfermera, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro social. Soy subjefa de Enfermería, en la Clínica 49 del IMSS. En la primera oleada estuve hospitalizada, fue un milagro de Dios haber salido adelante, yo no pensé volver a trabajar. Estuve al borde de la muerte, más de 15 días intubada. Los médicos le decían a mis familiares que ya no iba a salir viva. Me infecté ahí en el hospital.

Después de eso, sentí miedo, el terror, todo el pánico, cuando iba a regresar a trabajar. Pero me atendieron muy bien, me mandaron con psicólogo y con psiquiatras. Tomé fisioterapia en cuanto salí del hospital. Estuve unas tres o cuatro semanas así. Ya estoy de vuelta a la realidad, a la pandemia. A mí me motivó a salir adelante mi familia, mi madre, estar con ellos, más que nada, y, pues, mi trabajo me apasiona, me gusta mucho.

No importa que haya pandemia, si Dios te permite la vida y te da una nueva oportunidad, es para ayudar a la gente. Yo, de mi enfermedad he aprendido muchas cosas, y puedo ayudar a muchos que están en desespero, les doy un hálito de vida.

A mi familia e hijos sí les afectó que yo enfermara. El trauma lo manifestaron cuando no me dejaban hacer nada, andaban detrás de mí, como cuando tienes un bebé en casa y crees que se está muriendo. Viven ellos todavía momentos muy difíciles, yo no puedo ni toser ni decir que me duele algo porque se exaltan, se alarman y no me dejan hacer nada. No han recibido ayuda psicológica, y yo les he dicho a ellos que la necesitan.

En cuanto a lo económico, la covid-19 es la ruina para las familias. En mi caso, mis hermanos y mis hijos, todos cooperaron y aún así se nos dificultaba, pero gracias Dios lo superamos.

Pero ¡imagínate en las familias donde nada más una sola persona trabaja y que no tienen de dónde agarrar! Esta tercera ola de pandemia la he vivido con mucho estrés y con mucho miedo por el aumento masivo de pacientes que se está presentando, es más fuerte ahora. Esta vez es más en los jóvenes y en los niños, y pienso que nos está pegando mucho porque vemos a los jóvenes morir. Creo que la vacuna nos ayudó mucho.

Precisamente a los que les está pegando más, fue a los que no se vacunaron o a los que tienen una sola dosis. A mis compañeros todos los días que estoy con ellos, antes de repartir a la gente, les digo: “cuídense”.

Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Saben las medidas que se deben de tomar, y no deben de bajar la guardia. Al público que lea mi testimonio le diré que, por favor, si sabes que tienes “gripa”, si sabes que estás enfermo, si sabes que eres positivo, no salgas, malíciala, porque me ha tocado saber de personas que son positivas y que andan en el mercado, y que andan fuera, y que les vale si contagian a más personas.

Me queda también agradecer a Dios por el milagro tan grande que hizo en mi vida y poderle agradecer a la gente por medio de mi experiencia”.

Me gustaría que las personas se cuidaran más: Anónimo. Hombre de 45 años, Epidemiólogo

Soy médico de formación, y ahora ejerzo como médico epidemiólogo y vivo en Culiacán, Sinaloa.

La pandemia ha sido un reto para todos. Cada uno, en sus diferentes trincheras, ha tenido que enfrentar, creo, retos y dificultades. Los que estamos en el área de epidemiología, digamos que uno de los principales retos es el poder dar atención sin que nosotros salgamos afectados durante el proceso. La pandemia también se convierte en un reto porque nos quedamos pensando qué es lo que necesitan las personas para que realmente eviten ser afectados (por la covid-19).

Independientemente de que estemos nosotros para atenderles, ¿por qué no se involucran igual que nosotros para ayudar? Esta última ola fue mucho más explosiva. Se ha caracterizado porque ha afectado más a la edad pediátrica y al adulto joven. Cuando ya ves que se está prolongando, que hay cada vez más casos, como persona, a mí sí me dan ganas de decirles “oye, ¿qué ondas contigo?”.

Obviamente que eso no ocurre, porque uno siempre está en la línea de ser profesional y respetuoso, pero si se indaga y sabes cómo se contagiaron, a mí sí me dan ganas de reclamar, porque uno también quisiera pasar tiempo con su familia, quisiéramos hacer las cosas que no gusta hacer, o que hacíamos antes, pero en realidad no las hacemos porque la pandemia se ha prolongado más.

El año pasado yo me infecté de manera secundaría, mi esposa se infectó en el contexto laboral donde ella se desempeña y, obviamente, ya después me contagié yo, eso sucedió el año pasado, en junio. Yo no tuve afectación emocional o psicológica al padecer la infección; mi esposa sí, ella se apoyó con consultas en el área de psicología para sobrellevar esa afectación.

En lo personal, lo que más deseo es que todos podamos trabajar con la misma responsabilidad y conciencia, independientemente si somos o no trabajadores de la salud, para que la pandemia no nos siga impactando de esta manera. Que todos dijéramos, “vamos a hacerlo, vamos a cuidarnos, es responsabilidad de todos, hay que controlarlo”. Muchos colegas han caído, han sido afectados y perdido la batalla contra esta enfermedad, y otros están agotadísimos, tienen que permanecer en las instancias donde se atienden pacientes, están sobreexpuestos y en jornadas extenuantes.

A las personas que lean mi testimonio, los invito que sigan al pie de la letra las recomendaciones de salud, que las apliquen, que eviten juntarse de manera innecesaria y para cosas no esenciales, que usen bien la mascarilla y, sobre todo, que sigan participando en la vacunación y sigan haciendo una participación significativa para que a todos nos vaya bien.

Como joven, confío en la ciencia: Anónimo. Joven de 25 años, Médico interno de pregrado

Soy médico interno de pregrado, voy empezando. Cuando inició la pandemia, yo pensé que iba a tardar solo unos meses en resolverse. Al principio me sentía nervioso al entrar a trabajar, honestamente, no tanto como otros. Lo bueno es que nos dieron la oportunidad de vacunarnos antes de entrar y, pues, sí fue de mucha ayuda, porque yo sí la hubiera pensado mucho en entrar a trabajar si no hubiera estado vacunado.

Cuando recién entré, por unas semanas había estado tranquilo, pero de una vi que aumentó; yo pienso que porque la gente no se cuidó de manera correcta. El saberme en un hospital y atendiendo pacientes sí era una preocupación muy grande para mi familia. Cuando me vacunaron, ya bajó esa preocupación, y ya que a ellos también los vacunaron, pues estuvieron aún más a gusto. Pero de todos modos hay momentos en que se quedan muy pensativos y me preguntan a quién traté en el día, qué cosas vi. Como que están alerta y quieren saber de mi bienestar.

Cuando vi el aumento de pacientes en los hospitales, me sentí algo decepcionado de la gente que no quiere cuidarse y, de hecho, me tocó escuchar a otros conocidos que no son del área de la salud que ellos decían: “ah, ya con que mis papás estén vacunados, yo ya estoy a gusto” y ya salían más, aunque ellos no estuvieran vacunados. Eso se me hacía mal, porque por eso ya este virus fue mutando. Me ha tocado ver a pacientes de menos de 20 años que estaban ahí internados porque tenían covid. Fue algo alarmante. Sí he llegado a platicar estos sentires con mi familia.

Hay ocasiones que mi familia quiere evadir el tema, porque sí es algo incómodo, es algo feo que está pasando, pero sí logro establecer opiniones sobre esto y me dicen ellos las suyas. Con quien más platico es con mis amigos, quienes están en área de la salud.

Si yo me llegara, en algún momento, a sentir agotado emocionalmente por la situación de pandemia, definitivamente creo que buscaría ayuda psicológica. Si llegara a casa con alguna dificultad por mi trabajo, mi familia me ayudaría mucho escuchando lo que siento, porque pues sé que ellos no tendrían la respuesta a todos mis problemas, pero la mejor ayuda sería que me escuchen y, si me quieren dar consejos, yo los escucho, adelante, eso sería lo mejor. Lo que más recomiendo a la gente es que, en cuanto puedan, se vacunen. La ciencia es lo mejor que tenemos, no hay remedios caseros que ayuden.

La ciencia nos brindó las vacunas y hay que aprovecharlas al máximo. Que no dejen de usar los cubrebocas, que se laven muy bien las manos y que pidan ayuda psicológica si la necesitan. Mi mayor deseo es que se bajen los casos y que se pueda encontrar un medicamento muy efectivo y al alcance de la mayoría de la población.

Quisiera que la pandemia ya finalizara: Tatiana Yazmín Gallardo Rodríguez, Enfermera

Soy enfermera, yo trabajo en Hospital en tu Casa, recibimos llamadas y vamos a las casas de los pacientes. También atendemos por teléfono yo implementé un programa en donde los monitoreo durante el proceso, los oriento con los medicamentos.

En abril del año pasado, me dio covid-19. Me dieron tratamiento y me afectó, se me cayó mucho el cabello. En mi familia, dos de mis hermanos ya estuvieron positivos. Para mí, mi temor es mi mamá y mi papá. Mi mamá es diabética e hipertensa; bendito Dios, ahorita tienen las dos vacunas. Como atiendo a pacientes que son positivos, pues como que mi mamá y mi papá ya lo aceptan. Al principio, yo me cuidaba mucho, tenía más precaución con ellos, pero ahorita, pues ya como que saben y se hacen un poquito a la idea de que andamos ahí en la batalla. Estamos un poquito más confiados por la vacuna. Yo sí estoy vacunada porque también trabajo en una institución de Gobierno.

Al principio sí dudaba en vacunarme, sentí un poquito de miedo hacerlo, pero ya que vi que mis compañeros se estaban vacunando y yo no miré reacción en ellos, pues yo también me vacuné. Entre los compañeros del gremio, yo creo que un 80 por ciento estamos padeciendo de mucha ansiedad. Yo estoy padecido de mucha ansiedad, porque es demasiada la gente que nos habla y, a la vez, te das cuenta que esto va a seguir y sí nos genera muchísimo estrés o el síndrome de burnout, que decimos, ya estamos sobrecargados.

Sí he recurrido a ayuda psicológica. Ahorita, precisamente, estamos en ello, porque también me entra como una depresión porque es demasiado el volumen de pacientes y no somos supermanes, no somos dioses. No podemos cambiar de rutina. Aparentemente ya estaba bajando esto, pero el hospital donde yo trabajo ya es hospital covid otra vez;entonces, cuando ya quieres agarrar viada y piensas “ya vamos a salir de esto”, vuelves a caer lo mismo.

En esta tercera ola sí he sentido el miedo a perder pacientes. En esta ola hay más personas jóvenes que adultas. Ahorita, la covid ya no respeta edades.

De hecho, estoy supervisando a un bebé de cinco días de nacido, el papá salió positivo, luego la mamá y luego el bebecito. Yo deseaba que en México, en esta tercera ola, hubiéramos parado aunque sea 20 días o un mes y aunque sea cortábamos con la transmisión, pero yo sé que esto ya no va a parar.

Desde que anuncian un megaevento en Baja California, por ejemplo, de más de 20 mil, 30 mil gentes, es algo que ya no va a parar. Ya lo único que deseo es continuar con mi vida, ayudar, sí, seguir ayudando a la gente, pero ya no privarme de mi vida. Yo estaba, prácticamente, privándome de mi vida.

Me olvidé de vivir, como dice la canción. Ahora sí voy a tratar de distraerme, pero yo lo que más quisiera es que esto ya acabara, y lo veo difícil.