Personas se quejan por problemas para sacar certificado de vacunación Covid-19 en Culiacán

Sinaloa.- Un grupo de personas se quejaron de la atención en el módulo de Culiacán para trámites del certificado de vacunación contra Covid-19, esto debido a que tuvieron problemas con la plataforma y no les ha permitido sacar el certificado de vacunación, mismo que necesitan para diferentes actividades.

Debido a que en la plataforma no pueden sacar el certificado, acudieron al módulo en las oficinas de Sagarpa, en donde además de recibir una mala atención no les resolvieron su situación.

Una de las razones por las que les decían que no podían atenderlos es porque se vacunaron en otros municipios, entre otras razones, en su mayoría por trabajo.

Daniel Castro, uno de los inconformes, comentó que llegó desde temprano, pues en las redes sociales de la dependencia de Bienestar dice que abren a las 9:00 horas, pero eran casi las 11:00 y apenas acababan de llegar las personas que atendían, por lo que comenzó la discusión, pues no solo tenían mucho tiempo esperando, sino que al parecer todo sería en vano, no les daban una respuesta ante su problema y les dijeron que fueran a la oficinas oficiales de Bienestar, ya que debido a que no fueron vacunados en Culiacán ellos no podían atenderlos. Al final, se fueron como llegaron, sin el problema resuelto.