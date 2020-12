Pesca entrega apoyos en Altata para el cultivo de ostiones

Sinaloa.- La Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa entregó apoyos consistentes mil 200 bolsas ostrícolas para beneficio de productores acuícolas del Comité de Empresas Productoras de Especies Marinas y Moluscos Bivalvos en Sinaloa, A.C. y los Molusqueros Integrados de Altata, S.A. de C.V.

Llamado a la unidad

Esta entrega estuvo encabezada por la titular de dicha dependencia, Maribel Chollet Morán, quien opinó que este es un sector marginado, por lo que la encomienda es a continuar apoyando a todos los productores ostrícolas y, en general, llamó a los pescadores a ser más unidos para atraer más beneficios hacia este sector, el cual es uno de los más productivos del país.

“Lo cierto es que yo no podía ir cerrando el año sin darle algo a quienes no se les ha dado nada, y yo les pido que se unan porque esa debe ser nuestra tarea para todo el sector pesquero; no saben qué fuerza tendría si se lograran romper esas barreras de cristal”, resaltó.

Apoyo histórico

Por su parte, los representantes de los productores beneficiados coincidieron en que la entrega de estos apoyos es histórica, ya que es la primera vez que organizaciones ostrícolas reciben apoyos que, dijeron, serán de gran ayuda para ellos y sus familias.

Las bolsas ostrícolas están constituidas de polipropileno de alta densidad, por lo que pueden tener contacto directo con el cultivo sin alterar sus propiedades, además de que, gracias a su material plástico, pueden estar sumergidas debajo del agua por tiempos prolongados.