Pescadores, en alerta por lluvias de Lorena

Sinaloa.- Previo al levantamiento de veda de camarón y ante el pronóstico de que se presenten fuertes lluvias en el estado, los pescadores de Sinaloa dijeron estar pendientes de las indicaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil para tomar las medidas pertinentes.

Dentro de cuatro días los pescadores ribereños saldrán a esteros y bahías para iniciar con la captura del crustáceo; sin embargo, se encuentran en incertidumbre de la fecha por el pronóstico del clima que actualmente enfrenta el estado.

A la espera

José Ignacio Peñuelas Castro, presidente de la federación de Dautillos, expresó que se encuentran atentos a las recomendaciones que emiten a través de los medios oficiales.

Sí nos estamos preparando para iniciar el trabajo de pesca, pero tampoco nos vamos arriesgar si hay mal tiempo

El pescador comentó que no vale exponer su vida, por lo que, si hay mal tiempo, no saldrían en las embarcaciones, para no poner en peligro su vida, ya que vale más la vida de la persona que su trabajo.

En caso de que el pronóstico del tiempo los favorezca, dijo que todos los pescadores se encuentran más que listos para iniciar con su trabajo.

Protección

Respecto a la protección de las embarcaciones, indicó que durante las fueres lluvias las sacan del agua para colocarlas en tierra en un lugar que se encuentre seguro, para posteriormente llenarlas de agua para que el viento no se las lleve.

“Esa es la única protección que nosotros le podemos hacer a las embarcaciones para protegerlas y que no se las lleve el aire cuando llueve mucho”.

En el caso de las federación a la que pertenece, donde son alrededor de 300 socios, estarán a la espera de las indicaciones de las autoridades, para ver si será el martes el levantamiento de veda; de lo contrario, se tendrán que esperar más tiempo, pese a la dificultad económica que enfrentarían.