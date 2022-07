Pescadores sinaloenses ya tienen las tarjetas de Bienpesca pero no el dinero

En el estado de Sinaloa persiste la incertidumbre entre los hombres del mar. No han recibido el apoyo del programa Bienpesca de forma fluida, inclusive algunos pescadores tienen sus tarjetas bloqueadas a pesar de estar dentro del padrón de este apoyo federal, por lo que se ven en la necesidad de buscar otros oficios para lograr un ingreso con el fin de llevar el sustento a sus hogares.

Los presidentes de algunas cooperativas pesqueras señalan desconocer el porqué este año se ha creado un retraso en el pago, ya que este viene a oxigenar un poco su economía.

Falta de apoyo

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave dio a conocer que son exactamente 60 pescadores los que se quedaron sin el pago tan anhelado del programa Bienpesca, al quedarse bloqueadas sus tarjetas, y dice que desconoce el motivo de la acción.

Raúl Leal Félix comentó que se hizo el reporte a la dependencia correspondiente y esperan que en breve puedan recibir su pago correspondiente.

El director regional de la Secretaría de Bienestar en Guasave y Angostura, Daniel Hibraím López Armenta, al enterarse de la situación, solicitó a los 60 hombres del mar que acudieran a las oficinas.

Explicó que es muy común que sucedan dichos casos, pues a los adultos mayores se les olvida el NIP, y eso ocasiona que se bloquee la tarjeta del Bienestar.

Comentó que se investigará cada caso de manera individual, ya que podrían ser distintos factores.

Sin respuesta

Los pescadores ribereños del centro de Sinaloa quieren saber por qué no han recibido los pagos correspondientes al programa de Bienpesca que otorga el gobierno federal.

Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Altata-Ensenada del Pabellón, explicó que en el caso de los grupos de pescadores que representa, solamente entre 10 a 12 personas han recibido el recurso, lo que corresponde a un aproximado del 10 por ciento de quienes ya cuentan con su tarjeta.

Lamentó la falta de información por parte del gobierno de la república, pues se desconocen las razones del bloqueo y cuándo quedará reflejado el apoyo en las tarjetas.

En otro tema, Medina Inzunza expuso que en el caso del Bienpesca estatal, que se había planteado por parte del Gobierno del Estado, aún no hay información ni reglas de operación del programa.

Recordó que el apoyo al que se espera acceder por parte de Gobierno del Estado es de 3 mil 600 pesos por pescador, lo que se duda quede listo este mes por el retraso en la información que se requiere socializar entre los pescadores.

No es instantáneo

La entrega de tarjetas para el apoyo de Bienpesca es un proceso de bancarización, y el depósito no es instantáneo, aseguró Isaura Salas, directora de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar en Ahome.

En este municipio se están entregando las tarjetas, las que son 3 mil 129 tarjetas para los pescadores, donde se les depositará un apoyo anual de 7 mil 200 pesos.

Por su parte, José Luis Emigdio Ramos Morales Sánchez, secretario de la Federación Puerta de México Libre, aplaudió la decisión del gobierno federal de designar recursos para reactivar los apoyos económicos a los pescadores a través del Bienpesca, pero hizo hincapié en que les brinden obras.

Sin el pago

La distribución de la tarjeta de Bienpesca ha empezado a llegar a los pescadores ribereños del sur y tienen la promesa de recibir el pago en agosto, aseguró el líder de la Cooperativa Sinaloense, Ramón Corona.

La mitad de los pescadores ribereños del sistema lagunar Huizache Caimanero aún no recibe el pago de Bienpesca. En la zona son cerca de 900 pescadores que requieren del recurso para atender las necesidades de sus familias.

"Estamos pasando los CURP de los pescadores para que revisen las tarjetas bloqueadas", Raúl Leal, Presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave.

"En ocasiones las tarjetas se bloquean al olvidarse del NIP; estamos investigando", Daniel lópez, Director regional de la secretaría del Bienestar en Guasave y Angostura

"Quedaron que para mediados de agosto se iba a implementar este programa, pero no hay nada", Juan Diego Medina; Presidente de la Federación de Cooperativas pesqueras de Altata

Cifras

60 tarjetas

fueron bloqueadas en Guasave, por lo que los hombres del mar no pudieron recibir su pago correspondiente.

10 por ciento

de los pescadores en el estado, cuentan con su respectiva tarjeta del programa Bienpesca para accder al apoyo.

7 mil pesos

esperan recibir los pescadores de Sinaloa como apoyo, con el fin de subsanar las deudas que tienen.

Dato

COMPROMISO

El gobierno se comprometió con los pescadores del estado de Sinaloa a brindar el apoyo del Bienpesca, el cual corresponde a 7 mil 200 pesos, lo que utilizan para combustible y carnada.

Contexto

Gobierno genera incertidumbre

En el sector pesquero de Sinaloa manifestaron vivir en la incertidumbre, pues en el gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya se comprometieron en brindarle el apoyo del programa del Bienpesca; sin embargo, los hombres del mar manifestaron no sentir el apoyo del gobierno debido a que jamás se habían atrasado en brindar el pago de ese programa, pero en esta ocasión también les bloquearon las tarjetas, por lo que no pudieron cobrar su dinero, y hasta el momento no han recibido ninguna respuesta de las autoridades.

Buscan otras alternativas

Los hombres del mar se han visto en la necesidad de buscar distintos oficios para poder generar ingresos con el fin de llevar el sustento a sus hogares, por lo que buscan trabajo de albañiles, jornaleros, carpinteros, pintores y limpiadores.