Pese a anuncio del Gobierno de Sinaloa, el precio del kilo la tortilla no baja

Sinaloa.- El precio de la tortilla es responsabilidad de cada comerciante, pero sí es de 23 pesos como precio máximo, dio a conocer Rafael Uriarte Quiroz, presidente de la Federación de la Industria de la Masa y la Tortilla. Ante esto, se realizó un recorrido por diversos establecimientos de tortilla para constatar el precio actual del kilogramo, donde se logró observar que a pesar de los anuncios por parte de las autoridades de Sinaloa, en la mayoría de los negocios se sigue ofreciendo a 25 pesos.

Recorrido

En los sectores donde se observó dicho precio fue por la calle Constituyente Emiliano García, en la colonia Salvador Alvarado, y en la calle Constituyente Antonio Ancona, de la colonia Díaz Ordaz, establecimientos donde dieron a conocer que desde el primero de agosto se incrementó por el aumento a la tonelada de la harina y masa, así como también de los insumos.

Por otra parte, fue en la tortillería Mazorca de Oro, por el bulevar Enrique Cabrera, de la colonia Infonavit Humaya, donde sí se oferta en 23 pesos, como ya lo había anunciado en la conferencia semanera el gobernador Rubén Rocha Moya.

Rosa Amelia Ramos, comerciante de tortilla, dijo que siempre busca seguir las instrucciones de las autoridades de Profeco, pero señaló que el absorber todos los gastos de insumos que van en aumento sí golpea fuertemente su economía al no obtener mayor ganancia. “Dos días lo tuvimos en 25, porque vino la Profeco y les pregunté que si podía subirle y me dijeron que sí, pero a los dos días me hablaron que le bajara dos pesos otra vez”, expresó.

Acuerdos

Uriarte Quiroz, el presidente de la Industria de la Masa y Tortilla, dijo que se sostuvo una reunión con las autoridades de Gobierno estatal y municipal, en donde se comprometieron a apoyar con el cumplimiento del reglamento para que se sostenga el precio de 23 pesos.

El reglamento consta de 14 medidas que se tienen que poner en marcha, entre ellos, operativos que regulen la venta de la tortilla, así como establecimientos continuos del mismo producto.

“Pedimos que se apliquen los reglamentos, que no se pongan negocios frentes a otros, regular el reparto en la vía publica al haber personas sin permiso en motos que reparten tortillas, por lo que hay maneras de aplicarles la ley, en la cual ya se hizo un compromiso”, detalló.