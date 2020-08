Pese a clases no presenciales, escuelas públicas exigen pago de inscripción en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Padres de familia de la escuela primaria Raúl Sánchez Munguía qué se ubica por la avenida Álvaro Obregón y la conocida calle Ancha en la colonia los Huizaches de la ciudad de Culiacán, han denunciado qué les exigen el pago de 550 pesos por concepto de inscripción por alumno.

Los padres quienes por miedo a represalias o no les acepten a sus hijos no revelaron su identidad pero aseguraron qué si las clases serán no presenciales si no a través de televisión y tareas y envío de trabajos mediante WhatsApp a los docentes consideran no se requiere hacer el pago.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Esto debido a qué el recurso es para material para los estudiantes el cual no se utilizará, limpieza del plantel y festividades qué realizan en la escuela.

Explicando qué ese dinero debería solicitarse cuándo el semáforo epidemiólogo cambie a verde y las clases sean presenciales, además señalan qué el director debe considerar reducir a la mitad la cuota o ser voluntaria ya qué ante la pandemia hay padres de familia qué se quedaron sin empleo y tienen dos ó más hijos y se les complica pagar esta cantidad.

Esta misma situación está ocurriendo en la primaria J. Guadalupe Ramírez Aguilar donde para llenarles la hoja de inscripción deben hacer el pago en depósito a una cuenta bancaria.

Los padres se muestran inconformes ya que no pueden condicionar el ingreso de un alumno por no contar con los recursos y aún más cuándo los estudiantes no acudirán a las aulas.