Pese a costos políticos, Estrada Ferreiro no aplicará descuentos al agua potable en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro describió como un apoyo de simulación por parte del gobernador Rubén Rocha Moya y los diputados locales, el descuento aprobado por la legislatura en los descuentos de agua potable para discapacitados, jubilados y pensionados esto pues aseguró son cómplices de dañar la captación de recursos del ayuntamiento de Culiacán.

Reiteró que se continuará avanzando en el proceso del interponer una controversia constitucional para que en el municipio no apliquen los descuentos en el pago de agua potable, tal y como lo manifestó en un desplegado publicado en periódico El Debate.

Recalcó, que a pesar del costo político que podría generar el mantenerse en contra de las disposiciones de los legisladores y el propio gobernador de Sinaloa, no se están aplicando ni se aplicarán descuentos en el ayuntamiento, esto por el poco impacto económico que genera en los más necesitados, pero la gran suma económica que sería para los grandes contribuyentes.

"Miente el gobernador cuando dice que lo del agua potable ahora se autorizó porque lo ocupa la gente vulnerable, miente, y miente también cuando dijo que el predial no puede aumentar más del 5 por ciento, 3 por ciento o 7 que estaba de inflación porque afectaba la economía de la gente, miente", reiteró.

En cuanto al efecto negativo que generaría para la comuna el aplicar descuentos en agua potable lamentó que representa una perdida 195 millones de pesos para el ayuntamiento de Culiacán y para el estado 500 millones de pesos, por lo que los municipios que acepten estarían de acuerdo con una quiebra inminente.

"No podemos estar toda la vida litigando contra el gobierno y contra los diputados, y no es suficiente con ganarla, de todas maneras perdemos cuando la corte falla, dice aplíquese a partir de esta fecha, y quienes ya pagaron, pues los grandes contribuyente, ya se ahorraron miles o cientos de pesos, en tanto la gente pobre, que no tiene para pagar, pues se ahorra 20 pesos o 50 pesos en el año, eso no impacta en la economía", expuso.