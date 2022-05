Pese a discrepancias, afirma Rocha que asesinato de Luis Enrique Ramírez está por resolverse

Sinaloa.- El homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez está a punto de concluir y dar el resultado final. Se tienen importantes avances en la investigación que no pueden darse a conocer por el tema de la secrecía, informó Rubén Rocha Moya.

En su gira de trabajo por Nuevo Santa María, en Rosario, el gobernador del estado de Sinaloa aseguró que este crimen será resuelto y está a pocos días de que esto sea una realidad.

Esto tras la publicación de Debate donde se expone por segunda vez las discrepancias entre la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñónez, y el gobierno federal en el caso. Esto ha sido una señal de alerta para organismos internacionales y nacionales de defensa de la libertad de expresión.

Investigación hermética

Al preguntarle sobre la falta de resultados en la investigación de homicidio del periodista Luis Enrique, dijo: “No hay falta de resultados, lo que ocurre es que estamos a punto de dar el resultado final, pero lo que no saben ustedes es lo que no pueden saber porque la investigación no puede dárseles a conocer, pero estamos a punto de resolver el caso”.

Durante la entrevista, el mandatario estatal puntualizó que la investigación del homicidio de Luis Enrique será resuelto antes que otros casos que se tienen en investigación.

“Lo vamos a resolver primero que nadie, que en otras ocasiones. Es más, me atrevo a decir que estamos a punto de judicializar el tema”, enfatizó.

Rocha Moya justificó que, como autoridad, no pueden hacer públicos los avances en la investigación para que no se interfiera en el proceso legal que se realiza, pero aseguró que el trabajo se está realizando para dar respuesta al homicidio del periodista.

“Sin embargo, no queremos fallar, queremos cuadrar el último cuadrito. Lo queremos tener, entonces no es falta de resultados, no les damos a conocer a ustedes (periodistas) porque no se puede dar, por la secrecía de la investigación judicial”, puntualizó.

El columnista de Debate, Luis Enrique Ramírez, de 59 años de edad, fue localizado asesinado el 5 de mayo en un camino de terracería que conecta a la carretera México 15, al sur de Culiacán.

Piden seriedad

El caso de Luis Enrique Ramírez no es telenovela, ni teleserie. El asunto es serio, dijo el activista social Óscar Loza Ochoa, ante la contradicción entre autoridades estatales y federales que han mostrado discrepancias públicas sobre la investigación.

Por su parte, María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, expuso que quien tiene que informar sobre este caso es la fiscal general de Sinaloa, porque es aquí en donde se está investigando el caso.

Sobre las declaraciones, detalló que, al parecer, el gobierno federal se quiere parar el cuello al decir que hay órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Esto además puede generar que los que cometieron el hecho se vayan, opinó.

Violencia en el Estado

En otro contexto, el gobernador dijo que los hechos de violencia como las balaceras, no son sucesos exclusivos de Sinaloa, pasan en todo el país, en el mundo entero.

“Lamentablemente, este tipo de hechos suceden hasta en Nueva York, ¿si se dieron cuenta? En todas partes ocurre, lamentablemente”, dijo.

El mandatario aseguró que en Sinaloa se está trabajando para brindar seguridad a los ciudadanos con operativos con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

(Con información de Angelina Corral)

La voz del experto

“No sabemos cuál de las dos podría tener razón”: Óscar loza, titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos

“A la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal hay que decirles que el caso de Luis Enrique Ramírez no es telenovela ni teleserie, que el asunto es serio, que la sociedad lo ha tomado como un caso muy grave y, como tal, ellos tienen la responsabilidad de hablar de forma muy concreta si tienen que decir algo, pero no tienen ningún derecho a confundir las cosas”, dijo el activista social Óscar Loza Ochoa luego de que la fiscal Sara Bruna Quiñónez desmintiera a las autoridades federales de que había órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del crimen.

Contexto

Fiscal local discrepa con la federación

El 12 de mayo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que fueron identificados los autores materiales del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez. Horas más tarde, la fiscal general del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, desmintió que se tengan identificados a los autores materiales.

La segunda ocasión fue el pasado martes 24 de mayo. En conferencia de prensa, Sara Bruna contradijo de nueva cuenta a la administración federal al señalar que no existen órdenes de aprehensión ni personas detenidas por el asesinato del periodista de Sinaloa. El viernes 20 de mayo, durante conferencia presidencial, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya tienen un móvil y a personas identificadas como posibles culpables de este crimen.