Pese a la pérdida de empleo empresas siguen ofreciendo vacantes en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que la recuperación económica de Sinaloa, posterior a los meses más complicados de la pandemia a generado un incremento en los puestos de trabajo, en el mes de febrero se contó con una cifra importante de pérdida de empleo, lamentó Javier Lizárraga Mercado, secretario de economía de gobierno del estado.

Recordó, que, en comparación con el mes de febrero del 2020, Sinaloa cuenta con una disminución de 6 mil 484 puestos de trabajo.

Respecto al problema, reconoció que, a pesar de que se cuente con cifras altas en la pérdida de empleo aún se siguen ofertando vacantes por parte de las empresas participantes en las ferias del empleo virtual que se están realizando.

Tenemos que recordar que estamos comparando con meses en donde no había pandemia, a mi no me gusta perder empleos, cada empleo representa una familia y hay que reponerlo”, reiteró Lizárraga Mercado.