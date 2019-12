Pese a poco presupuesto prevé IEES culminar con finanzas en orden el 2019

Culiacán, Sinaloa.- En proceso de cierre de año en el tema financiero se encuentra el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, indicó la presidenta Karla Gabriela Peraza Zazueta, por lo que por el momento se prevé que se culmine en orden en 2019.

Así dijo que a pesar de que no se contó con año electoral, y se recibió un presupuesto de 58 millones de pesos, se buscó cumplir con los programas en los diferentes municipios, y en estos momentos aún se cuenta con el proceso de pagos a proveedores para cerrar el año fiscal en el Instituto sin el requerimiento de llegar a otras instancias.

“A pesar del presupuesto que nos otorgaron en un año no electoral, tratamos de hacer todos los programas que teníamos proyectados, obviamente no como hubiéramos querido, quisiéramos haber querido llevarlos a otros municipios, pero al final del día sacamos la tarea que le toca al órgano electoral y buscamos estar en orden y no tener que llegar a otra instancia”, indicó Peraza Zazueta.

Asimismo dio a conocer que ya fue saldado el pago de prerrogativas atrasadas a los partidos políticos que se tenía desde septiembre, esto debido a un retraso con el recurso enviado por la Secretaría de Administración y Finanzas, quedando solo pendiente la ministración del mes de diciembre.