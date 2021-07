Pese a semáforo rojo de Covid-19 en Sinaloa, continúan las mismas medidas 

Sinaloa.- Pese a que este lunes 19 de julio Sinaloa regresa a semáforo rojo epidemiológico por Covid-19, las medidas sanitarias no se han reforzado al grado de cerrar por completo comercios o algunos otros cambios.

Ante los repuntes de casos positivos por Covid-19 se iniciaron con los protocolos, pero hasta el momento no se han dado indicaciones de un nuevo confinamiento. El director de Protección Civil del Estado, Francisco Vega Meza, manifestó que después de las elecciones los recorridos e inspecciones se intensificaron pues se estaba buscando evitar los contagios en el estado así como las aglomeraciones, ya que la gente andaba más relajada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: No todo es como lo pintan: defiende Estrada Ferreiro a la marginada "República de Barrancos"

“Todos los días lo hacemos, lo seguimos haciendo incluso ahorita estamos dando recorridos principalmente en el sector privado en los centros laborales que es lo que más ponemos atención porque es donde está la gran mayoría de la gente trabajando lo hemos reforzado en las últimas semanas ”.

Reiteró que los recorridos y las inspecciones es algo que no pueden dejar de hacer así como que la ciudadanía no puede bajar la guardia con los protocolos de sanidad. Manifestó que hasta el momento el comando de seguridad de salud no se han reunido para dar o anunciar otras indicaciones como cierre de negocios, pero que estarán trabajando fuertemente en los recorridos diarios.

“Por el momento no existe por parte del comité de seguridad en salud nada especifico solo lo que ya hemos estado trabajando con aforos del 50 por ciento en la gran mayoría de las actividades económicas”.

No descartó que durante la próxima semana se reúnan del comando de salud para verificar cuáles serán las indicaciones hacia la ciudadanía al regresar al semáforo rojo. Este fin de semana el Secretario de Salud, Efren Encinas Torres y el subsecretario Víctor Hugo Sánchez Malof se encontraban en la ciudad de México gestionando vacunas por lo que es probable que a su regreso tengan alguna reunión.

Mujer celebra sola su cumpleaños y se vuelve viral en redes

Síguenos en