Pese al semáforo epidemiológico en naranja, Rocha Moya llama a niños a las clases presenciales

Sinaloa.- Con semáforo epidemiológico en color naranja el gobernador, Rubén Rocha Moya, mantiene el llamado de que los niños de Sinaloa para vayan a la escuela a clases presenciales, debido a la cantidad pequeña de estudiantes que están por aula.

Indicó que los niños quieren ir a la escuela para socializar y que están acudiendo entre un 20 y 25 por ciento por lo que no se tienen en los planteles el problema de la aglomeraciones. La decisión de si asisten o no los niños es cuestión de los padres porque no se está obligando a nadie aclaró.

En lo que respecta al carnaval de Mazatlán a petición del alcalde Luis Guillermo Benítez decidieron esperar hasta el viernes para ver si ocurre una situación extraordinaria en el número de contagios.

De acuerdo al mandatario estatal, le mandó decir al alcalde Benítez Torres que si se hace lo que se hizo en Brasil, se pospone el carnaval pero le pidió esperar y se va a esperar.

Dijo respetar la opinión del alcalde de Mazatlán pero la opinión de si se suspende de si se suspende o no la da el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda.