Pese inconformidad de camaroneros, avanza negociación con Ecuador

Sinaloa.- El día 27 de marzo se llevará a cabo la segunda negociación del tratado comercial que se busca realizar mediante la secretaria de economía a nivel federal con Ecuador.

La inconformidad de las asociaciones acuícolas recae en la desventaja del sector, ante un precio menor del producto exportado por Ecuador, además del peligro de que el camarón sinaloense se infecte de enfermedades.

El vice presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas (Coades), Raúl Leyva Retes dijo que la semana pasada se realizó una reunión con diputados federales y el día de ayer con la secretaria de economía a nivel federal, en donde se acordó tener representación de acuicultores en la segunda reunión de negociación, pero como observadores.

Asimismo, dijo que mañana 20 de febrero se tendrá acercamiento con la secretaria de economía estatal mediante una reunión, esto en búsqueda del apoyo del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel al ser presidente de la comisión de pesca en la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago).

Los puntos tratados en la reunión con autoridades federales fueron el más de un millón de empleos que se perderían, la sanidad del camarón, y otros puntos más.

“Hasta la muerte va a ser que lo dejen fuera, no hay beneficio para las dos partes, si introducen el camarón matan la actividad en México, entonces ahí no hay para donde hacerse, o no entra, o no entra, es la exclusión total del camarón”, reiteró.

Por el momento no se sabe cuántas rondas de negociación se tendrán hasta llegar a un acuerdo con los ecuatorianos, por lo que el sector acuícola seguirá haciendo el llamado a ser tomados en cuenta.