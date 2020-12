Pide Coepriss Sinaloa adquirir cubrebocas únicamente en lugares autorizados

Sinaloa.- Asegurar al momento de comprar un cubrebocas que este cumpla con las especificaciones para la protección contra el covid-19, exhortó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) a la ciudadanía.

Esto ante el cada vez más común uso de insumos elaborados con materiales no adecuados para el cuidado contra los riesgos de la pandemia, que en ocasiones suelen ser más económicos o que ofrecen valor estético, pero no de protección.

El comisionado estatal Jorge Alan Urbina Vidales, pidió a los ciudadanos adquirir cubrebocas y otros insumos únicamente en establecimientos autorizados como lo son farmacias y supermercados, y que estos cumplan con certificaciones que garanticen su efectividad.

“Es un riesgo muy importante el que se use un insumo como es el cubrebocas y que no funcione adecuadamente, porque entonces no está protegiendo y la persona estaría expuesta a contraer covid-19”, dijo. “El llamado sería a adquirir estos productos en establecimientos autorizados como son farmacias y supermercados, porque para que estén a la venta ahí quiere decir que ya tienen autorización para ello”.

En caso de dudar de la protección del cubrebocas que se utiliza, Urbina Vidales hizo la recomendación de hacer una prueba con aerosol. Explicó que, al rociar el producto de un lado este no debería traspasar el material, de ser así, es un indicativo inequívoco de que este no ofrece la protección requerida para evitar contagios.