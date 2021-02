Pide Cuén Ojeda a Morena 7 candidaturas a alcaldes y 8 diputaciones en Sinaloa

Sinaloa.- Las negociaciones entre el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y el Partido Sinaloense (PAS) siguen en Culiacán y cerrarán la noche de este sábado, pero el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda reveló un avance en el reparto de candidatos y adelantó que posiblemente serán 7 candidaturas para alcaldes y 8 diputaciones locales para los pasistas.

Descartó que se tenga interés en la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán y menos para la diputada Angélica Díaz de Cuén, como se ha comentado y que quedará para Morena.

Entre los municipios que le interesa al PAS, destacan Cosalá, Badiraguato, Escuinapa, Angostura, Mocorito y Sinaloa, de los cuales ya han gobernado algunos y considera que no va haber problema en ponerse de acuerdo.

“Hay un excelente ambiente de camaradería, por el hecho que el precandidato Rocha Moya, somos compañeros desde hace muchos años y a lo mejor muchas veces, la gente ha visto discusiones o debates, pero nos tenemos mucho cariño”, comentó ante la cúpula del partido guinda.

Expresó que “estamos construyendo para que esto no sea una alianza en base a candidaturas comunes transitorias, y nosotros trabajamos a que esto vaya más allá, porque yo me bajé y no tengo problemas y sigo trabajando al frente del Partido Sinaloense”.

La principal tarea del PAS, enfatizó es que el senador Rubén Rocha Moya sea el próximo gobernador de Sinaloa y una vez logrado esto en el resultado electoral, se van a seguir construyendo ante un estado que necesita este tipo de uniones, dijo el también ex rector de la Universidad Autonóma de Sinaloa (UAS).