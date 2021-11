Pide PAN a Rocha Moya que no dé línea para elegir al fiscal de Sinaloa

Sinaloa.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) no debe ser comparsa de una designación adelantada del titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y que como órgano ciudadano, tendrán que elegir a las propuestas para fiscal y no se dejen influir por una aparente línea del gobernador Rubén Rocha Moya.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Adolfo Beltrán Corrales afirmó que este tema está inmerso en un proceso muy difícil, porque siendo gobernador electo, el morenista habló del género y que iba a ser mujer, lo que le resta credibilidad al proceso de selección para fiscal.

“Se supone que debe respetarse la decisión primero de CESP, que así como emitieron la convocatoria, tendrán que hacer la primera criba y mandar cinco nombres al gobernador, y espero que no sean comparsas de una designación adelantada y que realmente como órgano ciudadano ejerzan su atribución y manden los mejores perfiles”, planteó el legislador. Insistió que los integrantes del CESP no tiene que dejarse influenciar por una aparente “línea”, y por eso se les dio autonomía a la Fiscalía del Estado, y que se espera que ejerzan esa decisión como ciudadanos y no sean un organismo de decoración.

Leer más: Esperan que la Suprema Corte emita fallo de la controversia por cuentas públicas de Sinaloa

Se espera la propuesta de los cinco perfiles para definir si hubo influencia de Rocha o simplemente se pudo seleccionar a los cinco candidatos que puedan cumplir con las funciones de titular de la FGE.