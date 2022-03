Pide Priscila Salas a mujeres jóvenes de Sinaloa seguir alzando la voz por sus derechos  

Culiacán, Sinaloa.- Qué impacto tienen las capacitaciones para erradicar todo tipo de discriminaciones y violencia de género en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), porque este tipo de casos que sucedió en esa preparatoria suceden muy comúnmente, ya que hay muchas denuncias de jóvenes por sufrir violencia de género, violencia sexual y discriminación, señaló Priscila Salas vocera del colectivo No te metas con nuestras hijas en Sinaloa.

Mencionó que la gente se confunde porque creen que los reglamentos deben de respetarse al pie de la letra, sin embargo, las escuelas públicas y privadas tienen el compromiso de garantizar el derecho humano de la educación y que ese acceso a la educación sea de acuerdo a la garantía plena de los derechos humanos.

“Un aplauso a las chicas que se manifestaron y a mí me conmovió la frase ´Hablamos no por ser la generación de cristal, sino porque somos la generación que rompe el silencio´ y esa frase es muy poderosa y es una actitud que le va a hacer mucho bien a la universidad”.

Priscila Salas hizo un llamado a los jóvenes a no rendirse y que sigan alzando la voz para que se garanticen de manera plena sus derechos humanos para que respeten su integridad como mujeres y a los padres de familia de quienes fueron violentadas para que las apoyen y orienten.

También pidió a la sociedad en general dejar de culpar a quienes solo buscan defenderse, ya que las jovencitas que se manifestaron fueron muy criticadas por pensar que era por el largo de su falda, sin embargo, era porque sus derechos humanos estaban siendo violados.

Leer más: Se acabaron las "mordidas" de Tránsito a dueños de autos chocolate en Sinaloa, afirma diputado

“El llamado también es para el rector de la UAS y para el jurídico para que hagan un proyecto de reforma de todos sus ordenamientos jurídicos internos para que ya no sean reglamentos si no manuales de convivencia de acuerdo con los valores, inclusión y que dejen de ser palabras y sean prácticas, que verdaderamente el rector sea sensible, empático que se investigue y se sancione lo que se tenga que sancionar”, expresó.