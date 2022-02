Pide Rubén Rocha Moya a senadores que voten por Quirino Ordaz para embajador de España

Sinaloa.- Un llamado a los senadores que conoce hará para que voten por Quirino Ordaz Coppel y ocupe la embajada de México en España, afirmó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque es importante tener un representante en la diplomacia en un país tan destacado en Europa.

Al asistir a la sesión solemne por la instalación del Parlamento Juvenil 7 de Abril, dijo que el Presidente de México ya había decidido que lo iba a proponer para embajador en España, pero se retrasó mucho para dar el beneplácito y como ya lo dieron, y ahora sigue que los senadores lo ratifiquen.

En su opinión, consideró que sí puede beneficiar la entidad por ser España, el segundo país que más invierte en México, y espera que quieran venir a invertir a Sinaloa.

Afiliación

Dijo que él está esperando el tiempo de que se abra la afiliación a Morena, pero en el caso de Ordaz Coppel de que lo invite a pertenecer a este partido político, puntualizó que "no es tema mío y eso pregúntenselo a un líder de Morena, yo soy gobernador, soy de Morena, pero yo no soy quien da la recepción a ningún militante o aspirante y todavía no soy de Morena".

