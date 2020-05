Pide Transportes Urbanos que se tomen medidas con pasajeros que no acaten medidas de prevención contra Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Que así como a un conductor lo bajaron de un unidad en Culiacán por no traer cubrebocas y se lo llevaron detenido, así también lo deberían hacer con los usuarios que no se protejan dijo el líder del transporte urbano Flavio Rolando Ibarra.

Detalló que un conductor del transporte público de esta ciudad capital dio positivo a coronavirus por lo que urge que la población empiece a cuidarse para evitar que se den más contagios.

En el caso de los choferes dijo ellos suben a los pasajeros que no llevan cubrebocas porque hay muy poco pasaje por lo que no se animan a dejar a los que no lo usan.

Indicó que en este tema las autoridades estatales estuvieron regalando cubrebocas en las paradas de los camiones unos días, pero luego dejaron de hacerlo y la población se relajó.