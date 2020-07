Pide apoyo con una silla de ruedas para su esposo malherido en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Catalina Flores Rodríguez busca apoyo de la ciudadanía para poder comprar una silla de ruedas para su esposo Bonfilio Ocliste Bautista de 65 años de edad al salir del salir del hospital tras sufrir golpes muy fuertes en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

La familia mencionó que Bonfilio sufrió varias complicaciones de salud después de haber sido golpeado, ya que se le dañó la vista y con un coágulo de sangre en la cabeza el cual no puede ser operado y necesita de atención especial.

Catalina y Bonfilio se dedican a vender chicles en los cruceros de la ciudad de Culiacán por lo que no cuentan con recursos económicos ni con otro tipo de apoyo para poder comprar una silla de ruedas y solventar gastos médicos.

Al durar tiempo internado en el hospital no pudieron trabajar y el cuarto donde vivían de renta no fue posible pagarlo, comentó Catalina, razón por la que en su desesperación acudieron a la casa hogar del Buen Samaritano dónde señaló han perdido sus pertenencias y ahora no tienen ni ropa.

"No tenemos a dónde más ir, yo tengo que salir a buscar algo de dinero para poder comer y buscar a dónde nos vamos, porqué ahí lo poco que teníamos ya lo perdimos", expresó la adulta mayor.

Por otra parte Catalina dijo que las autoridades no los han podido ayudar porque necesitan que Bonfilio testifique que fue lo que pasó, pero no puede hablar tras los golpes que sufrió.

Catalina desea poder conseguir apoyo para una silla de ruedas y un hogar seguro dónde puedan estar ella y su pareja, ambos adultos mayores que dependen de la venta de chicles en los cruceros de Culiacán.

Quien deseé apoyar a los adultos con apoyo económico o facilitarles una silla de ruedas pueden contactarlos al número de teléfono 6677867004.