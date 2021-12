Pide diputado federal de Sinaloa que desaparezca Conapesca y asuma las funciones la Semar

México.- La desaparición de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), fue propuesta por el diputado federal de Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, quien consideró que no puede permanecer más como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sino pasar a ser un departamento de la Secretaría de la Marina (Semar), bajo el argumento de que no atiende a los pescadores y son instituciones que corrompen, porque les quitan dinero a estos sectores y no sirven para nada.

De acuerdo a las inconformidades que ha recibido, los pescadores se quejan de que Conapesca solamente atiende a los amigos, y esto muestra que no se puede seguir con escuelas de instituciones que no contribuyen en la solución de problemas y que corrompen.

Dijo que ante la Cámara de Diputados ya presentó la iniciativa de conformidad a los argumentos expuestos por los pescadores, ante los permisos que expiden que tardan años, y en otros casos y de conformidad “a los que ellos quieren” les cobran por los mismos para poder pescar.

En general, se han encontrado que no respetan las vedas, no apoyan a los pescadores, no hay análisis, tampoco estudios ni investigaciones, y solamente se llega a la conclusión de que ven como “en el mar siempre se coseche…se cosecha y con la Secretaría de Marina sería diferente, porque aquí si hay investigadores, se harán respetar las vedas y se van a sembrar especies”.

Leer más: Falta de proyectos productivos impiden a muchas mujeres a poner fin a la violencia familiar en Sinaloa

El legislador del PT comentó que existe el malestar generalizado entre los pescadores de que sale más costo el diésel para salir al mar, debido a que no logran obtener ganancias ante la falta de camarón, por la falta de respeto a las vedas.