Pide la fundación Shriners a diputados de Sinaloa aprobar ley anticohetes

Culiacán.- Saúl López Pacheco representante de la fundación Shriners en Culiacán, explicó que ratificó en el Congreso la propuesta de que en Sinaloa no se les venda cohetes a los niños para que la eleven a ley y con ello prevenir que menores de edad tengan acceso a estos explosivos y prevenir que sufran amputaciones de extremidades, de ojos y pierdan la vida.

Llama a los diputados a que hagan suya esta propuesta y que Sinaloa sea el primer estado en la república que tenga una ley que prohíba la venta de pirotecnia. Invita a los padres de familia a que no les compren cohetes a los niños que recuerden que estos no son juguetes y que son armas mortales que no pongan este gran peligro en las manos de sus hijos que no sean causantes de sus tragedias.

Ayer esta fundación y protección civil firmaron un convenio de colaboración para realizar diversas acciones de concientización para que estas fechas no sean empañadas por tragedias por hacer uso de cohetes.

