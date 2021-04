Piden a adultos de 50 a 59 años revisar folios de registro de vacunación Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Adultos de 50 a 59 años que se adelantaron a realizar el registro de la vacuna anticovid deben volver a hacerlo ya que en su expediente y folio deben de tener A50 y no AM esto debido a que muchos se adelantaron al registro y como la plataforma no actualizaba las bases el folio les apareció con el de 60 y más.

El delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas informó que aún no tienen los datos de cuántos adultos en este grupo van registrados pero que se espera el mismo número que a los adultos mayores de 60 años y más que son alrededor de 400 mil personas.

Hubo muchas personas que se registraron aunque no está habilitada totalmente la página y les envía un código que inicia AM que quiere decir adulto mayor, el correcto debe decir A50 que quiere decir adulto de 50 años y más”.

Reiteró que revisen los códigos que les dieron para que vuelvan a capturar su curp y tengan los registros correctos para que en los puntos de vacunación lleven los folios impresos.

Aseguró que quienes no cuenten con las herramientas o tengan dudas acudan a los centros de integración de adultos mayores para que se les auxilie y tengan sus expedientes. A nivel nacional se inscribieron 3.8 millones de personas de 50 años y más para ser vacunados.