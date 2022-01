Piden a empresarios de México respetar las pruebas Covid-19 positivas como incapacidad temporal de 7 días 

Sinaloa.- María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México dijo que están haciendo el llamado a que los trabajadores no se realicen la pruebas de Covid-19 para demostrar que son negativos y poder regresar a laborar, en el caso de los empleadores que están pidiendo las pruebas negativas, éstas no pueden ser a costa del trabajador porque eso es ilegal, los trabajadores no tienen que pagar por esas pruebas para demostrar que son negativos porque la seguridad laboral es obligación de los empleadores.

“El llamado es a que no se hagan estas pruebas, hay un desabasto a nivel mundial, todos tenemos que ser muy eficientes para que las pruebas que se tienen en el país vayan destinados aquellos que tienen síntomas, el llamado es a que no se pidan pruebas a la población en general”, expuso.

La funcionaria federal expuso que están poniendo a la disposición de todos los trabajadores que tengan síntomas para que sin necesidad de aglomeraciones y de irse a hacer la prueba, puedan tramitar sus incapacidades.

Hizo un llamado a Zoe Robledo, director General del Instituto Méxicano del Seguro Social para que se aproveche y también se respete que las pruebas covid se puedan hacer a distancia, se pueden hacer a través de la página del Seguro Social, se llena un formulario si se tienen síntomas y es una incapacidad temporal por 7 días, si posterior a este tiempo se continúa con síntomas o se agravaron, el médico tratante es el que va ampliar este plazo.

El llamado a los empleadores es que respeten las pruebas covid porque son iguales en términos jurídicos a las incapacidades temporales. Con esto se busca evitar aglomeraciones.

En caso de que no se les respete la incapacidad los trabajadores pueden denunciar la Procuraduría del Trabajo donde hay un call center que durante las 24 horas están atendiendo las quejas.