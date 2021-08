Piden a gobernador de Sinaloa no vetar de nuevo la Ley de Protección a los Animales

Sinaloa.- Los grupos animalistas solicitaron al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel que respete la decisión de los sinaloenses, que rechazan los espectáculos taurinos y que desde hace cuatro años no se realizan en el estado, porque existe la coincidencia de que únicamente promueve la violencia y la crueldad hacia los animales que urge una protección para aquellas especies domésticas y de trabajo.

Brenda González de la asociación Huellitas con Causa señaló que desde hace tres años que inició la legislatura, se comenzó a trabajar en una Ley de Protección a los Animales, que llevaron a la presentación de varias iniciativas que no se pueden desechar por el veto del gobernador en turno.

El decreto 581 contiene el trabajo de los diputados y de las organizaciones de protección a los animales, que fueron de muchas sesiones y reuniones para analizar el contenido de esta legislación que da gusto que se pase sin modificar el dictamen aprobado el pasado 28 de enero.

Mencionó que la fiesta taurina no es representativa de este estado, que las corridas de toros siguen sin realizarse desde hace años y que no constituye ninguna actividad económica sobresaliente, que hasta los empresarios de la fiesta brava no son del estado y que tienen sus negocios en este ramo en otras entidades.

En el foro virtual de Parlamento Abierto que convocó el Congreso del Estado, dijo que quedó registrado el repudio de la sociedad civil a los toros, que en otros estados sigue prosperando la prohibición del uso de animales en espectáculos y en especial de la tauromaquia.

El gobernador Ordaz Coppel tiene que respetar la decisión de los ciudadanos, que con estos espectáculos generan violencia hacia los animales y que no es grato verlos, que se llegó a la conclusión de un repudio general, que contrasta con el gusto de algunos que se privilegian de acudir a estos eventos y que se benefician de los toros, precisó.

“No con beneficiar algunos cuantos se va a vetar la ley, que aborda el tema del maltrato a los animales de trabajo y domésticos”, concluyó.