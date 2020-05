Piden a la autoridad no ser tan flexible con negocios no esenciales

Culiacán, Sinaloa.- Mientras la población no fortalezca su capacidad de control normativo y cultural, seguiremos viendo un comportamiento como el del Día del Niño, cuando la gente se volcó a las calles para comprar pasteles, pizzas, hamburguesas y regalos, sin ser compras esenciales a pesar del riesgo a contraer coronavirus. Así lo observó el especialista en psicología de la salud, el doctor Mario Carranza Aguilar, quien considera que la autoridad no debe ser tan flexible al determinar qué es esencial.

En entrevista telefónica para EL DEBATE, el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa sostuvo que, para entender el comportamiento de la gente este 30 de abril, hay que partir del hecho de que las personas actúan en función de sus intereses hacia objetos, cosas y situaciones, y con base en el control de sus impulsos.

Explicó que, aunque la gente puede tener interés sobre algo, también puede desarrollar la capacidad para controlar esos impulsos de llevar a cabo acciones para tenerlo, como, por ejemplo, detenerse de festejarle a un niño o a la mamá, porque ahorita no es el momento, porque las cosas son complicadas y hay una serie de limitaciones que hay que tomar en cuenta sobre seguridad personal, familiar y comunitaria.

«Lo que se está demostrando aquí es que muchas de las personas que salieron a hacer esas compras tienen un bajo nivel de control de impulsos, no saben controlar sus impulsos para satisfacer sus necesidades, lograr sus intereses y cumplir sus expectativas, y eso los pone en riesgo de hacer acciones que van en contra de su seguridad, de su salud y su bienestar», comentó.

Capacidad de control

El estudioso de la conducta del ser humano afirma que otra reflexión de este comportamiento tiene que ver en cómo las personas utilizan la información para tener una capacidad de control, ya sea de tipo normativo o cultural.

Explica que el control normativo está relacionado con la imposición de una sanción si se viola una norma, por ejemplo, sales a la calle a realizar una serie de actividades por las que te pueden detener, multar o cerrar el espacio, incluso enviar a tu casa; mientras que el control cultural tiene que ver con las normas culturales y las creencias que la gente tiene, con los valores que se han cultivado y permiten que hagan o dejen de hacer ciertas cosas.

«Pero no funcionaron ninguna de las dos creencias para hacer que la gente se quede en casa», reconoció Mario Carranza. Por lo que en el tema del coronavirus considera necesario fortalecer esa lógica aplicada en temas como el uso del cinturón de seguridad, que pasó de ser una norma a una cuestión cultural, y ahora la gente se lo pone no porque quiere evitar una multa, sino porque ha entendido que es una acción de beneficio para su vida.

Sobre los anuncios de cierre de panteones y florerías para el 10 de mayo, anunciado en Guasave, Navolato y Ahome, el especialista en psicología de la salud señala que la autoridad no debe ser tan flexible en la determinación de lo que es esencial y qué no, pues recuerda que las pizzerías y las pastelerías no son establecimientos esenciales.

«Se debe promover que las festividades no tienen por qué detenerse, sino resignificarse. No hay que tener el mejor pastel ni el más grande, sino resignificar el valor de la fiesta, pero que implique la convivencia, la relación, el sentido de la unidad, más que del consumo», finalizó.

Piden combate a «venta de aguaje»

El vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Ricardo Beltrán Verduzco, considera que, más que cerrarlos, sería más oportuno regular los negocios de venta de flores y comida que adopten medidas necesarias como privilegiar el servicio a domicilio, porque si los cierran, pero no se les apoya, esto colapsará y podría generar un problema social muy fuerte.

En cuanto a la decisión de mantener la Ley Seca, la consideró oportuna, pero también advierte necesario que se combata de mejor forma la venta de aguaje que se registra de manera inusitada y a precios estratosféricos.

Finalmente, señaló que las medidas que se adopten tienen que ser contundentes, pero deben ir aparejadas con ayudar a esos negocios, porque la economía se está colapsando y esto traerá encono social, que, combinado con la falta de circulante, puede generar un conflicto social.

Anuncian cierre de panteones

En Guasave y Navolato, autoridades municipales anunciaron que cerrarán panteones y florerías en espacios públicos para este 10 de mayo.

Advertencia: Pico máximo de contagio podría ser la próxima semana

Tras el desbocamiento de la ciudadanía este jueves y viernes en varias ciudades del estado, Edgardo López Quintero, profesor jubilado de la UAdeO y excoordinador del Departamento de Ingeniería, sostuvo que la próxima semana será clave en cuanto a contagio y comportamiento de la población. Explicó que, de acuerdo con el Instituto de Matemáticas de la UNAM, se espera que el pico máximo de casos ocurra el 8 de mayo.

Se espera que las próximas semanas sea el pico máximo de contagios / Foto: Especial

Explicó que el periodo de contagio se estima en 140 días, y sería el día 70 cuando ocurra el máximo de casos, para luego empezar a descender, y a finales de junio (26) llegar a un nivel de mínimo contagio.