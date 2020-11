Piden al IMSS operar a Eduarda sin enviarla al área covid en Culiacán

Culiacán.- Eduarda Araujo Duarte tiene un tumor en la cabeza, se lo detectaron en abril justo cuando en el estado de Sinaloa inició el tema de la pandemia de Covid-19. Ella se encuentra en Culiacán, Sinaloa.

La instrucción del doctor que la atendió fue que la tenían que operar lo más pronto posible porque el tumor ya llevaba tiempo creciendo y en caso de no realizarle la intervención iba a ir perdiendo el equilibrio y dejaría de caminar.

Eduarda, tiene 73 años, y aún no la han operado en el Instituto Méxicano del Seguro Social, porque siempre han sacado pretextos y excusas , contó José Alfonso Rodríguez Araujo, quien en el desespero de ver que no atendían a su mamá acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH de donde pasaron su caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH pero no le resolvieron de forma satisfactoria.

José Alfonso contó que el pasado 26 de octubre le iban a realizar la operación a su mamá, pero al llegar la fecha le dijeron que siempre no, porque no había camas disponibles, pero le pidieron que no se preocupara y se comprometieron a que le iban a hablar días después para programarla, pero no llamaron; fue entonces cuando pidió la intervención de la CEDH y le habló personal de la Nacional, tras esto la respuesta que tuvo del IMSS es que la iba a operar pero tras la cirugía la mandaría a recuperación al área de COVID, a él no se le hace justo y le da temor, porque su mamá es población de alto riesgo por su edad y por su padecimiento como para que la manden a un sitio de alto contagio, cuando ella no tiene coronavirus.

Ante esto dijo recibió llamadas de la CNDH en donde la persona que se comunicó le dijo que de parte del IMSS les habían informado que en el área de COVID era donde tenían el equipo para atender a Eduarda y la familia tenía que tomar esa difícil situación.

José Alfonso contó que ha insistido mucho en el IMSS para que operen a su mamá pero que no la manden a esta área tan peligrosa.

Explicó que este día sostuvo una conversación con el jefe de cirujanos, quien le pidió que volviera el próximo miércoles, porque se tenía que platicar con el cirujano que va atender el caso y ver qué se puede hacer porque esta intervención se tiene que planificar.

Mientras dan una respuesta en el IMSS la salud de Eduarda se va deteriorando lo que su hijo considera muy injusto.