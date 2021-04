Piden al Teesin que ordene la sustitución de candidaturas a favor de mujeres en Sinaloa

Sinaloa.- El Instituto Electoral de Sinaloa (IEES) no respetó los derechos políticos de las mujeres y validó la simulación de los partidos políticos al no postular candidatas en los principales municipios, a lo que se suma la tardanza de los magistrados del Tribunal Electoral Estatal (Teesin) para evitar que haya una sustitución de candidatos de la coalición Va por Sinaloa y las candidaturas comunes Morena-PAS, que vence el 6 de mayo.

Consuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa presentó un recurso ante el Instituto Electoral Estatal, que consiste en un juicio de protección de los derechos políticos de las ciudadanas sinaloenses, en virtud de que se le reclama a este órgano electoral que no aplicó una acción afirmativa para garantizar el principio de paridad transversal en la distribución de candidaturas, particularmente a las presidencias municipales.

La coalición Va por Sinaloa (PRI-PAN-PRD) y las candidaturas comunes Morena-PAS presentaron ante el IEES sus propuestas de registros de candidaturas para presidencias municipales y esta fue aprobado bajo el argumento que se cumplió con el principio de paridad.

Desde el punto de vista de este colectivo, consideró que no se cumplió con la paridad y por ello, se realizó el reclamo que se hizo el pasado 6 de abril al IEES y el 10 de abril se turnó al Tribunal Electoral del Estado para que emita una resolución.

Expresó que hasta la fecha no hay una resolución al respecto y con ello, viola el derecho humano que se tiene de una justicia pronta y expedita, para atender la petición de dejar sin efecto el acuerdo del órgano electoral que dicta la procedencia de candidaturas propuestas por los partidos políticos que van en las dos alianzas.

Ya se casi se cumple un mes de campañas políticas y hasta el momento, el Teesin no ha emitido el fallo a favor de la demanda y que se redistribuyan las candidaturas de las principales alcaldías de la entidad entre mujeres.

Planteó que existe una mayoría de mujeres en el Tribunal Electoral, que garantiza una mayor profundidad en el estudio desde la perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, sin embargo, hay tardanza que pudiera ser una resolución en sentido negativo ante los tiempos del calendario electoral.

Por su parte, Tere Guerra dijo que los principales municipios y los más poblados no postularon a mujeres, lo cual es violencia política y más si la autoridad electoral no resuelve y lo permite, también la autoridad electoral incurre en una irregularidad por no respetar los derechos políticos.

Si intencionalmente están retrasando este recurso, con que objetivo, que no haya tiempo para hacer unas suplencias de candidaturas, es la autoridad electoral con su omisión participe de la violación de los derechos políticos de las mujeres”, externó al fijar su postura en contra de la simulación.

Un ejemplo, enumeró es el caso de la candidata priista de Concordia que renunció por presuntas amenazas del crimen, y que “la autoridad electoral haga que no ve y los partidos políticos que los postuló hace que no ve, esto es un problema grave”, y cuestionó de que sirve que haya postulados de paridad total en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los partidos políticos y los órganos electorales no cumplen.

Asimismo, Mariel Yee se pronunció a favor de ocupar espacios en la toma de decisiones que serían a través de candidaturas, pero insistió que hace falta dureza de las autoridades electorales para hacer cumplir la paridad en el proceso electoral.