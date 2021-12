Piden apoyo a Rocha Moya para albergue Buen Samaritano en Culiacán, necesitan atención médica

Culiacán, Sinaloa.- El albergue el Buen Samaritano solicitó el apoyo del gobierno del Estado, liderado por Rubén Rocha Moya para poder obtener una audicencia y puedan ayudarlos a proporcionar la atención médica que requieren las personas que ahí habitan.

El mejor regalo que René Alvarado pudiera recibir de Navidad y Año Nuevo es un tratamiento de terapias físicas para poder caminar. Desde hace cuatro o cinco años, pues no sabe precisar, está postrado en una cama del albergue Buen Samaritano en Culiacán. Depende del buen corazón de sus compañeros para alimentarse, bañarse e ir al baño.

René es originario de un pueblo de Chiapas, formó parte de los miles de migrantes que todos los años dejan sus comunidades para venir a trabajar en los campos de Sinaloa. Estaba casado y tenía hijos, pero tuvo la mala fortuna que sufrió un golpe de calor que lo dejó parapléjico.

René fue internado en el Hospital General y su esposa al saber su condición no pudo hacerse responsable de él y lo abandonó. Trabajadores de este nosocomio localizaron vía telefónica a sus padres pero ellos dijeron que no podían llevárselo porque no tenían condiciones económicas

Fue la pobreza lo que orilló a su familia a abandonarlo y el único lugar en donde lo recibieron fue en el Buen Samaritano. “Caminar”, fue lo que contestó al preguntarle cuál era el mejor regalo que pudiera recibir.

René ya quiere volver a caminar. Foto: Debate

En este albergue hay 50 personas, cuatro de ellas padecen enfermedades mentales, y no están siendo tratados de la forma médica que se requiere. Hay quienes sufren hipertensión, diabetes y discapacidades.

Por esta razón el pastor y fundador de este lugar, Luis Alfonso, solicita una audiencia con el gobernador Rubén Rocha Moya para exponerle las necesidades y ver la forma en que pudieran apoyar a estas personas que requieren atención médica constante. Necesitan de forma urgente que se le eche el techo y se le instale todo lo eléctrico a un dormitorio, en el cual instalarían a las personas más enfermas.

Al Gobierno Estatal se le está solicitando la construcción de 13 dormitorios de material. También se requieren más baños.

Jorge Castillo, administrador del lugar, hizo el llamado al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, para que se atienda de forma médica y con medicamento a los enfermos, pues se ocupa quien los apoye en la atención de tantas personas.

Ayer en el lugar estuvieron jóvenes de la asociación Regalando Sonrisas, quienes llevaron regalos, comida y pastel a las personas de esta casa hogar, con quienes estuvieron conviviendo y les regalaron momentos de felicidad y esperanza en esta época decembrina.