Piden apoyo para la casa hogar el Buen Samaritano en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.-Sin duda la casa el buen samaritano sigue siendo víctima de la pobreza ya que a pesar de que han recibido ayuda estos no cuentan con alimentos necesarios para alimentar a los más de 40 inquilinos. Hace unas semanas una de las personas que alberga la casa hogar fue dado positivo a COVID-19 afortunadamente ya fue recuperado pero las ayudas se disminuyeron desde entonces.

Ante dicha situación está solicitando el apoyo de la ciudadanía ya que están muy necesitados y se requieren cuidados para las personas enfermas.

De lo que más requieren es leche de caja o polvo, sueros, carnes res pollo o cerdo, frutas, verduras y sueros además de los medicamentos.

Otros apoyos como sal, azúcar, aceite, jabón para lavar y de baño, desinfectantes como cloro, limpiadores antibacteriales, insumos de consumo para balancear la alimentación de los adultos como frutas, verduras, algún tipo de carne, queso o lo que se pueda.

“Pues estamos tratando de evitar salir a la calle, pero no ha sido posible que entiendan, así que no lo podemos evitar. Entonces el interés nuestro es que llegue alguna autoridad de salud para mencionarle lo peligroso que es la pandemia, pero no ha venido nadie" expresó el encargado Jorge Castillo.

Dijo que necesitan la presencia de autoridades de salud para que ellos puedan entender la magnitud del problema porque no lo ven así, o sea les digo yo, lo ven en la televisión, pero no les creen, entonces no hay una figura de autoridad que les pida o les muestre información amplia de lo peligroso que es lo que está pasando.

Aseguró que actualmente el refugio da cabida a 40 personas, de las cuales el 90 por ciento de ellas está en situación vulnerable, por ello, solicitó también el apoyo para la donación de productos de limpieza, alimentos y medicamentos para poder enfrentar esta emergencia.

