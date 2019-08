Piden auxilio vecinos del fraccionamiento Hacienda Alameda

Culiacán, Sinaloa.- Familias del fraccionamiento Hacienda Alameda hacen un llamado de auxilio a los Gobiernos estatal y municipal para que hagan gestiones ante el Gobierno federal y revistan el arroyo que cruza el sector.

Los habitantes viven con mucho temor durante la temporada de lluvias porque el agua se lleva la tierra que les sirve de muro de protección, y ya terminó con todo una calle. Alrededor de tres casas están muy cerca de la orilla del arroyo, por lo que con una lluvia fuerte podrían derrumbarse.

Las lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical Ivo rompieron la tubería del drenaje, y los desechos de las casas corrían por el arroyo.

Piden respuesta

Nereyda Polendo, habitante de este fraccionamiento, dijo que desea que las autoridades les den una respuesta de que están haciendo un proyecto, y no solo que les digan que no tienen dinero. Pidió no esperar a que ocurra una desgracia para que se empiece a actuar.

María Guadalupe, otra vecina del sector, indicó que se requiere que se haga más profundo el cauce y que se haga otra obra más arriba del fraccionamiento porque parte del arroyo corre por la calle Los Sauces, y esto es un gran peligro para todos.