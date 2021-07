Piden choferes urbanos comprensión del alcalde de Culiacán ante el uso de cubrebocas

Sinaloa.- Que el gobierno municipal de entienda la situación de los choferes, solicitó Flavio Rolando Ibarra, secretario general del sindicato de choferes urbanos de Culiacán, esto ante la injusticia que representa la detención de dos choferes urbanos por no portar cubrebocas.

Recordó que son hasta 18 horas al día las jornadas laborales de los conductores de transporte urbano, mismos que soportan altas temperaturas en el caso de los camiones que no cuentan con aire acondicionado, por lo que a su parecer es imposible que permanezca todo el día sin quitarse el cubrebocas ni un momento.

"No quitarse el cubrebocas ni un momento sería fatal para ellos, no se van a morir del coronavirus, se van a morir de un infarto por falta de oxigenación porque están tragando todo otra vez y eso está mal, deberíamos de implementar otro tipo de medidas, algo para que se solucione el problema", reclamó el líder de conductores.

Explicó que después de las acciones implementadas por el gobierno municipal de aprender a quien no use cubre bocas, se está planeando realizar una serie de actividades en protesta, como lo es un paro de labores, parar las unidades para dirigirse al ayuntamiento a una protesta o bien trabajar bajo protesta, lo que se determinará en los próximos días, todo esto encaminado a qué se tenga conciencia en la situación que pasan los choferes de urbanos y además que se les devuelva el dinero de la multa a los afectados.

Expuso, que al contarse con conflictos con los ciudadanos para el uso de cubre bocas y con el afán de cumplir con las exigencias en medidas sanitarias, se estarán regalando cubre bocas para los usuarios que se nieguen a portar cubre bocas a partir del día de hoy.

"Muchos choferes se lo quitan porque dicen que no soportan ya, le digo al presidente públicamente que se suba a un camión sin aire acondicionado y que ande todo el día sin quitarse el cubre bocas haber si aguanta, porque los choferes trabajan todo el día arriba del camión y no se bajan ni a comer porque no hay terminal", destacó.

De esta manera pidió al gobierno municipal el que se solicite a los elementos de tránsito el que se tenga conciencia con la situación de los choferes, y que se realicen llamados de atención, y de no obedecer, que se proceda a la detención, esto pues es está fomentando la corrupción al estarse solicitando dinero para no ser remitidos a barandilla. "Ya nos ven con signo de pesos los tránsitos a los choferes", reiteró.

