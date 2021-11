Piden comerciantes de Culiacán que se invierta en rehabilitación de banquetas 

Entre otras peticiones al alcalde durante su segundo periodo también destacó la importancia de trabajar en la seguridad del sector comercial y en mejorar la relación institucional con los diferentes sectores, ya que hasta el momento no se les ha atendido directamente por el presidente a pesar de que se tenga coordinación con el ayuntamiento.

Estrada Ferreiro se requiere tomar en cuenta el problema. Lamentó que durante el pasado periodo, además de que no se contó con el apoyo del gobierno con el cierre de comercios y la falta de diálogo, tampoco se generaron inversiones que garanticen trabajar adecuadamente, por lo que a su parecer es urgente que se realicen mejoras materiales del sector comercial.

