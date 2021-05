Piden destrabar Ley de Protección a Animales en el Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- La Ley de Protección Animal vetada por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel esta atorada en el interior del Congreso del Estado, y se teme que los ciudadanos con alguna afectación puedan recurrir a los juicios de amparo para poner un alto al maltrato y crueldad hacia los animales domésticos.

El secretario de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, Jesús Armando Ramírez Guzmán planteó una reunión urgente entre las tres comisiones involucradas, porque de nuevo los diputados deben de revisar las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo y dictaminar a favor o en contra

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Hasta un 70% aumentan ventas en el tianguis Los Huizaches en Culiacán

Aclaró que el veto del Ejecutivo estatal es solamente al tema de las corridas de toros y la observación que se realizó a la ley corresponde a la forma y no al fondo, que no expone que esté a favor de la tauromaquia, sino considera que no se puede discriminar a esta actividad y a otras, como la pelea de gallos y la charrería, lo cual corresponde a una ley de forma.

Los diputados deben de volver a dictaminar con las observaciones del gobernador Ordaz Coppel a favor o en contra y volverlo a votar.

A través de la Secretaría General de Gobierno se regresó a las tres comisiones involucradas y hasta el momento no se ha realizado ninguna reunión de las comisiones unidas, que son las que deben de dictaminar, que son la de Puntos Constituciones y Gobernación, de Justicia y de Ecología y Desarrollo Sustentable.