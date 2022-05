Piden diputados de Morena que nuevo secretario de Salud en Sinaloa asigne las 400 plazas

Culiacán, Sinaloa.- El grupo parlamentario de Morena en Sinaloa encabezado por Ambrocio Chávez Chávez, Verónica Bátiz Acosta y Pedro Villegas Lobo respaldaron al gobernador Rubén Rocha Moya en la decisión de hacer cambios en el gabinete y en la Secretaría de Salud con la separación de Héctor Melesio Cuén Ojeda, debido a que urgía darle celeridad a la asignación de las 400 plazas a los trabajadores de la salud que fueron aprobadas y no se han concretado.

Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, informó que de su parte, el mandatario estatal cuenta con el respaldo en la decisión de este cambio, en la salida de Cuén Ojeda y la designación de Cuitláhuac González, que tiene bastante experiencia y joven que va a rehabilitar a la dependencia.

Destacó que se envía un mensaje de que hay un mando en el gobierno y está dispuesto a realizar los reajustes de los funcionarios para una mejor atención y servicio a los sinaloenses.

Por su parte, Villegas Lobo destacó que los 23 diputados ofrecen el respaldo a Rocha Moya y que los secretarios del gabinete deben entender, si se les indica una acción, significa que corresponde a un proyecto y tiene que acatar para avanzar.

Puntualizó que el ejecutivo estatal no debe titubear con ningún secretario, que no están haciendo las cosas de acuerdo al proyecto, hay que cesarlo ante el peligro que representa que no se sume y tenga consecuencias mayores.