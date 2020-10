Piden empresarios de Sinaloa transparencia en recursos recortados a los fideicomisos 

Culiacán.-.- Transparencia en la aplicación de los recursos que eran destinados para los fideicomisos, pide los sectores empresariales de Sinaloa, ya que hasta el momento se desconoce en qué será empleada la suma económica.

Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, (Canaco) en Culiacán destacó que entre los sectores empresariales más afectados por la eliminación recientemente aprobada en el Senado de la República, resalta la agricultura, pesca y el turismo, los cuales tienen consecuencias prácticamente directas en todos los sectores económicos del estado, entre ellos en restaurantes y comercios.

Recordó que el que se haya aprobado la eliminación de los fideicomisos no quiere decir que dichos recursos ejecutados para diferentes programas dejen de entregarse, por lo que ahi resalta la importancia de que sea de manera transparente.

“Ya no hay reversa, ya fue aprobada la eliminación de ellos fideicomisos y esos recursos se regresan a la secretaría de hacienda, y no quiere decir en el fondo que ya no se vaya a apoyar a esas actividades que contempla los fideicomisos, sino que tratan de alguna manera de transparentar y de que, pues lleguen de una manera transparente”, expresó.

Por lo que además se cuenta con algunos fideicomisos que se están analizando, en deseo de que queden reamente los que se están empleando de manera correcta para que no se tenga mal uso de los recursos apoyando causas que están contempladas en dichas partidas presupuestales.