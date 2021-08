Piden familias de policías disculpa pública del alcalde de Culiacán tras respuesta de la CEDH

Sinaloa.- Una disculpa pública por parte del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por comparar a las viudas de policías y sus familias con perros, solicitó Mario Eduardo Rodríguez Kato, ante la respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la queja interpuesta contra el mandatario municipal.

Según el oficio recibido por el quejante, el visitador de la CEDH quien tuvo acercamiento con Estrada Ferreiro, se manifestó que la declaración no era dirigida para el grupo social, sino que para una persona en específico, sin embargo, al estar insatisfecho con la respuesta del alcalde, Rodriguez Kato solicitó que el alcalde realice una disculpa pública a los afectados.

Dentro del oficio hecho llegar a la CEDH posterior a la primera respuesta de la queja, se manifiesta que al partir de una declaración concreta en la cual el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, se expresa de manera general a quienes están relacionados con las demandas del gremio policial, la disculpa que se ofrece se hace de manera particular, y condicionada es decir, no se reconoce el error al dirigirse de manera despectiva a un grupo social en particular.

“Considero necesario un compromiso por escrito y público de parte del presidente municipal, en el cual se comprometa a no volver a referirse de manera despectiva hacia ningún ciudadano o grupo social”, expone Rodríguez Kato.