Piden hacer consulta por reforma a la Ley de la ASE en Sinaloa

Sinaloa.- Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, pide firmemente a la Comisión de Fiscalización que realice foros de consulta, conferencias y mesas de trabajo, en relación a la propuesta de reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, misma que el día de antier, no pudo ser dictaminada por tal comisión, por empate de votos de los legisladores.

La legisladora, Ana Cecilia Moreno, integrante de la comisión fiscalizadora, expresó que, así como otros temas que se han sometido a consulta a la población y expertos académicos, las reformas a la ASE no deberían ser una excepción.

Pues definir la aprobación o reprobación de una cuenta pública de un ente fiscalizado por la ASE, es un tema que el concierne a todos, sobre todo por tratarse del combate a la corrupción.

Recordó que, en la reunión de fiscalización donde se pretendía dictaminar tales reformas a la ASE, los diputados de Morena se opusieron a la propuesta de que el tema fuera consultado, lo cual, se pareció sumamente conveniente e imparcial por parte de ellos.

“No sé a qué le tienen miedo nada más en los asuntos que les interesa se abre a los ciudadanos y luego ya no, no veo porque no se pueda ampliar en este tema tan importante, vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que, el Congreso lleve a cabo su trabajo de manera sería y profesional”, manifestó.

Precisó que, aún no hay fecha para que la reunión de la comisión sea reanudada, luego de que, se declarara el proceso indefinido por no contar con los votos mayoritarios que definieran el sentido del dictamen.