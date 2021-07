Piden humanidad a alcalde de Culiacán para con los tianguistas y sus familias

Sinaloa.- Que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se siente con ellos para buscar soluciones, para buscar el reforzamiento de los cercos sanitarios pero que no deje sin sustento a miles de personas que no tienen otra actividad que el comercio, solicita el comerciante Juan Carlos Hernández y ex representante de un grupo de vendedores de los Tianguis.

Explicó que la afluencia no es tanta como el alcalde de Culiacán cree, pero sacan para comer lo que ya no podrán hacer porque cierran sin previo aviso estos lugares. De acuerdo a Juan Carlos a ellos no se les avisó, no se les consultó ni nada y se enteraron del cierre de sus fuentes de empleo a través de los medios de comunicación.

Recordó que los tianguis son al aire libre y que eran muy pocas las personas que no llevaban cubrebocas y ellos como comerciantes hacían todo lo que estaba a su alcance para mantener todas las medidas sanitarias, ahora se cuestionan: ¿Qué hará el alcalde para apoyar a las familias de los tianguis?

Son muchas las familias que ya están muy preocupadas porque no saben cómo llevarán el sustento a sus casas.

Juan Carlos pide al alcalde no ser tan drástico y apoyarlos con los guardianes de la salud y con protección civil pero que no cierre por completo los tianguis.

En un medio radiofónico esta mañana, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se pronunció en contra de los cierres de los tianguis e indicó estar a favor de restringir las medidas solamente.

Con esta serían tres ocasiones en las que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha optado por el cierre de los tianguis, una fue por 8 meses y la segunda por dos semanas. A raíz de esto algunos comerciantes pidieron préstamos para sobrevivir los cuales aún adeudan.

Mientras se cierran los tianguis, en el municipio se puede ir a los centros recreativos, hay permisos para fiestas y para diversos giros y eso están criticando muchos ciudadanos. En redes sociales son muchas las personas que reprochan el porque no fueron así de estrictos en las campañas electorales.

