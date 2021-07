Piden industriales acelerar la llegada del gas natural a Sinaloa

Sinaloa.- Ante el incremento de precios que se está presentando en los últimos meses en distintos alimentos y el gas LP, es necesario darle celeridad a la llegada del gas natural a Sinaloa, destacó Francisco Álvarez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Culiacán.

El líder de la cámara empresarial en el municipio lamentó que actualmente se desconozca cuáles son los avances que se tienen en el proyecto, mismo que colaboraría en bajar los costos de producción en las industrias y con ello un precio más económico de alimentos procesados a los clientes.

Recordó que según lo estimado, la llegada y utilización de gas natural en las industrias traería consigo una disminución de entre 28 a 35 por ciento en ahorro en los costos de producción que actualmente se tienen, bajando los precios de alimentos procesados industrialmente.

Es algo muy importante ya son muchos años que estamos esperando el gas natural y hasta el momento no hemos visto frutos de que llegue el gas natural, es importante destrabarlo y es que realmente no sabemos porque no hay fluidez en el proyecto del gas natural, realmente no sabemos”, expuso Álvarez Aguilar.