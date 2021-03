Piden maestros de telebachillerato ayuda a diputados para que les paguen sus quincenas atrasadas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la Diputación Permanente, solicitó al gobernador Quirino Ordaz Coppel que realice lo conducente para que se les paguen a los maestros de telebachillerato comunitario, que les deben las últimas cinco quincenas.

El diputado de Morena José Antonio Crespo López presentó punto de acuerdo de obvia y urgente resolución pidiendo también a la Dirección Operativa del Servicio de Telebachillerato Comunitario de la SEP, las gestiones que correspondan en la operación convenida y recíproca del servicio educativo señalado.

Crespo López sustentó su propuesta en que la Ley General de Educación, y consecuentemente la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa incluyen entre sus servicios educativos el de Telebachillerato Comunitario.

En las consideraciones de este punto de acuerdo que fue aprobado por mayoría, precisó que este servicio se ofrece mediante un esquema en el que participan de manera conjunta los gobiernos federal y estatal.

Recordó que el martes de la semana pasada hubo una manifestación de maestras y maestros del sistema de Telebachillerato, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, en protesta por el adeudo de sus últimas cinco quincenas.

A los manifestantes, agrego, se les dijo que su falta de pago obedece a que no se ha recibido la aportación correspondiente de la Federación.

Las aportaciones, debe decirse -observó-, se derivan de un convenio de apoyo financiero que compromete a las partes a la operación del servicio educativo”.

Agregó que el 21 de enero pasado la directora operativa del Servicio de Telebachillerato Comunitario de la Secretaría de Educación Pública, solicitó al subsecretario de Educación Media y Superior de la SEPyC, ratificara o rectificara los términos de la participación estatal en dicho convenio.

Indicó que ante ello la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, Flor Emilia Guerra Mena, hoy con licencia, solicitó este convenio al Secretario de Administración y Finanzas el 3 de marzo pasado, debido a la falta de pago a maestras y maestros.

Ese mismo día, añadió, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, aseguró mediante oficio dirigido a la diputada Flor Emilia Guerra, que el convenio fue debidamente formalizado y aunque no remitió copia del mismo, afirmó que a pesar del instrumento, no se habían recibido las ministraciones federales correspondientes a los meses de enero y febrero y que por lo tanto el Gobierno del Estado no estaba en posibilidad de realizar la aportación de los recursos financieros a que se obligó.

El diputado José Antonio Crespo precisó que los recursos que se necesitan son 31 millones de pesos, que en términos de la aportación recíproca, le correspondería al Gobierno del Estado y consideró legítimo el reclamo público de pago que hacen las maestras y maestros de Telebachillerato Comunitario.

El punto de acuerdo fue aprobado por las diputadas de Morena Yeraldine Bonilla Valverde, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Francisca Abelló Jordá, Rosa Inés López Castro y el diputado José Antonio Crespo López.

En contra votaron los diputados del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez y Ana Cecilia Moreno Romero, así como el legislador del PT Fernando Mascareño Duarte.