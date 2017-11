Piden más inclusión social para las personas sordas

Culiacán, Sinaloa.- Pese a saber que las oportunidades laborales para ellos son muy escasas, jóvenes como Yusseli Espinoza y Francisco Ibarra no se dan por vencidos y continúan con mucho entusiasmo sus estudios profesionales. Para ellos como personas sordas no es fácil tener que abrirse camino en un mundo en donde son contados los maestros intérpretes de señas que puedan apoyarlos en las universidades, por lo que llaman a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura que contraten más.

Con ayuda de la interprete Yusseli Espinoza, quien ha participado en concursos de belleza, quedando en segundo lugar a nivel nacional en el certamen Miss Señorita Sorda, explicó que la eligieron para asistir a una competencia a Europa, pero no sabe si asistirá porque se tendría que costear los gastos y no cuenta con tantos recursos. Por eso llama a los empresarios y a los gobiernos a que los apoyen más.

A sus 19 años estudia en la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa (Enees) y desea ser maestra de sordos.

Experiencia

Por su parte, Francisco Ibarra, de 21 años de edad, presidente de la Asociación Deportiva para Sordos, ha tenido grandes logros en el futbol y el atletismo. Para él no ha sido difícil destacar en lo deportivo porque ha tenido el apoyo de los entrenadores, aunque en su caso sí ha tenido ayuda del Instituto del Deporte, además de que estudia Educación Física.

Requieren maestros

En la actualidad también hace falta que haya más maestros especializados para atender a la población en las escuelas primarias regulares a donde incluyen a los niños, porque al no existir los menores, no le entienden a los profesores y empiezan a distraerse, y no tienen una educación y atención de calidad, explicaron familiares de algunos de ellos.

Ayer, niños, jóvenes y adultos con sordera, así como sus familiares, amigos y alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Enees, desfilaron para festejar el Día Nacional de Sordos, el cual será este 28 de noviembre.

Allí, la petición de Teresa Camacho, madre de Óscar José Nava Camacho, quien estudia en el Cobaes y practica futbol, fue que les den oportunidades laborales a los jóvenes. Explicó que son muchos los que se están preparando académicamente con la esperanza de que al culminar sus estudios los contraten. Reiteró el llamado para que en las universidades tengan más interpretes: “Nos reunimos para manifestar a la sociedad el orgullo de la comunidad sorda y también para mostrar las necesidades que tienen”, comentó Miguel Ángel Avilés, intérprete de lenguaje de señas.