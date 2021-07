Piden que aparezcan con vida los cuatro adolescentes desaparecidos en Culiacán

Sinaloa.- "Que baje el fiscal, que baje el fiscal" gritan familiares de desaparecidos y activistas frente al edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sinaloa.

Ellos marcharon de la Catedral de Culiacán para exigir que localicen con vida a los cuatro adolescentes desaparecidos: Kevin Alfredo Valdez Meza de 13 años, su hermano Jesús Vicente Manjarrez Valdez de 15 años, Gerardo Esteban Urbano Sanchez de 15 años y Joshuan Antonio Jurado Morgan de 15 años.

Los menores desaparecieron en la tarde de 14 de junio al salir de la colonia El Bicentenario de Culiacán, y tras decir que iban a una carrera de motocicletas al río de Mojolo. De acuerdo a familiares las autoridades no les han dado respuesta por eso exigen que los localicen.

Los activistas Yesenia Rojo y Óscar Loza Ochoa aseguraron que no se van a mover de aquí hasta que los atienda el fiscal porque ya les dijeron que no estaban. Si no están que les hablen que vengan exigen.

Leonel Aguirre Meza crítica que haya cuatro menores desaparecidos en Culiacán Sinaloa y las autoridades no hagan nada para dar con ellos.

