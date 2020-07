Piden reforzar medidas sanitarias ante coronavirus en Sinaloa

Sinaloa.- Debido a la preocupación del gremio médico local, el Colegio Médico de Sinaloa hizo un llamado y recomendaciones a la población en general, al sector empresarial y al Gobierno del Estado de Sinaloa para que sean reforzadas las medidas sanitarias en el estado contra el contagio de coronavirus.

La petición fue realizada a través de una mesa de análisis transmitida a través de las redes sociales de EL DEBATE, con la participación de Guadalupe Valenzuela Félix, presidenta de la Sociedad Sinaloense de Especialistas en Medicina de Urgencias; Verónica Guadalupe Castro Montero, especialista en ginecología y obstetricia; Oswaldo Arturo Lagunas Uriarte, médico cardiólogo especialista en cuidados coronarios críticos y vicepresidente del Colegio Médico de Sinaloa; y Julián Fernando Cruz Rivera, anestesiólogo del Hospital General de Los Mochis y miembro del Colegio Médico.

Se debe evitar saturación hospitalaria

La primera intervención la realizó Oswaldo Arturo Lagunas Uriarte, quien comentó que Sinaloa es uno de los estados en México más golpeados por la pandemia, y a pesar de que ya dio inicio la nueva normalidad, en la semana 28 desde que se declaró el inicio de la pandemia en México, el estado continúa en foco rojo, y por eso han estado promoviendo desde el primero de julio el reto de 22 días por tu vida, que consiste en acatar las medidas sanitarias en lo que concluye.

Por su parte, Verónica Guadalupe Castro se percata de una población sinaloense muy relajada con las medidas sanitarias ante la nueva normalidad, y el hecho de que muchos hospitales están reabriendo la atención para otras enfermedades, aunado a los nuevos casos de COVID-19, cree que podría provocar la saturación hospitalaria, que incluso ya se observa a muchas personas en busca de medicamentos y oxígeno para atender a sus pacientes: «No es lo mismo enfermar de poquito en poquito, a caer todos al mismo tiempo; no habrá médico, no habrá quien te atienda, no habrá lugar donde te atiendan, no habrá con qué atenderte», lamentó.

Cumplir las medidas sanitarias

Debido al aumento de casos recientemente, tanto Verónica Castro como Guadalupe Valenzuela invitaron a la población a conocer las reglas de la nueva normalidad, mantener el uso de cubrebocas en espacios públicos, mantener la sana distancia de dos metros, evitar conversaciones sin sana distancia y espacios públicos cerrados, optando por espacios abiertos; así como evitar los convivios y las reuniones; en casa y oficina se propone mantener espacios ventilados y desinfectados, así como reforzar las medidas de higiene.

Los médicos necesitan apoyo

El médico Julián Fernando Cruz Rivera comentó que no hay prudencia de las personas en la nueva normalidad, pues observa que la mayoría no está usando cubrebocas, lo que produce más contagios y aumenta la carga hospitalaria para el personal médico, que hace lo posible por atender a los pacientes de manera cálida y humana.

El especialista en anestesiología piensa que se ha trabajado por parte de los Gobiernos y del gremio médico para brindar la mejor atención a la población, quien debe estar interesada en mantener las medidas y responsabilizarse de su cuidado y del cuidado de los demás.

Pues aun cuando hay acciones, el personal ha rebasado las expectativas, e incluso en ocasiones el equipo de protección para personal médico ha faltado por la alta demanda del mismo, provocando en muchos casos que el personal médico se vea afectado por la enfermedad del coronavirus, algo que vivió en experiencia propia.

Peticiones a todos los sectores

Para finalizar, Oswaldo Lagunas mencionó que la población debe estar atenta a evitar la automedicación y continuar con las medidas de seguridad, informándose sobre los signos y los síntomas, para que sepa cuándo pedir ayuda y no se complique.

El Colegio Médico de Sinaloa instó a las empresas, al Gobierno y a las autoridades a trabajar sin sacrificios de la salud de la población.

A las autoridades de Salud les solicitó hacer un diagnóstico situacional del sistema de salud del estado para mejorarlo en el presente frente a la pandemia y para los retos del futuro, solicitando más bases para personal, ya que falta personal capacitado, así como aumentar la infraestructura con mayor número de camas y áreas de terapia intensiva.

A nombre de todo el gremio médico de Sinaloa, piden que sea conformado un comité de salud en Sinaloa que tome en cuenta no solo al sector público de salud, sino también al privado, como los colegios médicos, para tomar decisiones estratégicas durante la pandemia.

Los contagios

Con una población de 128 649 565 habitantes en el mundo, se infectarían 90 millones personas al cabo de un año o dos. Según esos cálculos, en México pueden llegar a morir de 900 000 a un millón de habitantes, calculando una tasa de letalidad 1.3 por ciento por expertos. En Sinaloa, con una población de 2 millones 966 mil 700 habitantes, se llegarán a infectar alrededor de 2 millones 075 mil 690 sinaloenses (Oswaldo A. Lagunas Uriarte).

