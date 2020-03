Piden reposición de la elección del Ismujeres

Sinaloa.- La Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa se pronunció por la reposición del proceso de elección de la directora del Ismujeres por parte del gobernador Quirino Ordaz, quien mandó como su propuesta a Eva Joaquina Guerrero Ríos al Congreso del Estado.

Las mujeres integrantes de diversas organizaciones y del área académica consideraron que el mandatario estatal no basó su elección sobre el principio de transparencia e imparcialidad, pues desde el inicio del proceso no fue publicada la convocatoria; además, se no dieron a conocer los perfiles de las veinte aspirantes que se registraron para ocupar el cargo.

Magali Lara, vocera de la red, expresó que como mujeres activistas sostienen que la directora del Ismujeres debe ser una mujer con un perfil de lucha y trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y que no haya tenido antecedentes de violencia o corrupción.

En ese sentido, manifestó que hay otros perfiles más capaces y representativos que se inscribieron a tal convocatoria, pues Eva Guerrero no cuenta con tal respaldo en su currículum: “Queremos que se haga un cambio en esta dinámica, fundamental para la defensa de las mujeres, y sea un proceso transparente. Sabemos que el gobernador determina a la titular, pero prácticamente pedimos que se cree una comisión de selección”, dijo.

LGBTTTI

Esta red de mujeres no fue la única en pronunciarse, pues los colectivos de activistas LGBTTTI del estado de Sinaloa expresaron su preocupación por dicha elección de Ordaz Coppel.

A través de un comunicado, los activistas coincidieron en que el proceso no fue transparente, por lo que solicitan que se hagan públicos los expedientes y las declaraciones de intereses de las candidatas.

Además, hicieron un llamado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, para que antes de someter a votación la propuesta del gobernador, se consulte a especialista y organizaciones civiles para que puedan opinar sobre el futuro desempeño de Eva Guerrero, de acuerdo con su perfil: “Que se den a conocer las propuestas de plan de trabajo de las aspirantes por el bien de las mujeres del estado, las mujeres lesbianas y las mujeres trans que históricamente han sido excluidas de las políticas públicas del Ejecutivo estatal”, manifestó.

Diputado va contra propuesta de Eva Guerrero

Al considerar que la propuesta del gobernador para que Eva Guerrero sea la nueva directora del Ismujeres no es apta, el diputado por Morena Pedro Villegas Lobo manifestó que votará en contra de ello en la Comisión de Equidad, Género y Familia.

El legislador manifestó que Guerrero tiene un pasado de violencia política en contra de mujeres, pues ha aprovechado su desempeño como periodista para afectar sin ética y sin profesionalismo la carrera de otras mujeres: “Como periodista he visto que ha ejercicio violencia en contra de otras mujeres. No puedes ser directora el Ismujeres cuando tienes ese pasado”, dijo.

En ese sentido, convocó al resto de los legisladores que conforman la Comisión de Equidad, Género y Familia a tener un criterio amplio al poner a consideración la propuesta del gobernador.

Debemos conocer currículums de las candidatas: PRD

Los currículums de las candidatas postuladas para estar al frente del Instituto Sinaloense de las Mujeres deben ser dados a conocer para emitir un juicio, opinó el presidente del PRD en Sinaloa, Audómar Ahumada Quintero.

Expresó que más que la relación de las candidatas con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo importante es que el pueblo conozca las actitudes y las capacidades de estas para ejercer la labor de protección a las mujeres.

Mientras Ordaz Coppel propuso a Eva Guerrero para el puesto, Ahumada señaló que quien esté al frente de Ismujeres debe tener un historial de activismo a favor de las mujeres. De igual forma, agregó que es importante que las instituciones tengan la disposición de apoyar las propuestas que se realicen durante la nueva Administración.