Piden sueldo fijo para los choferes de camiones urbanos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Que el Gobierno de Sinaloa genere apoyos o realice gestiones para que los conductores del transporte urbano tengan un sueldo diario fijo y de esa forma sí puedan cumplir sin ningún problema con la recomendación de que solo suban 17 pasajeros a la unidad, señaló Flavio Rolando Ibarra Hernández.

El secretario general del sindicato de Choferes de Camiones Urbanos de Culiacán explicó a El Debate que los conductores ganan de sueldo 1 peso con 80 centavos por cada pasajero y por eso es la desesperación de subir a todas las personas que se puedan y a quienes no usen cubrebocas.

El líder sindical recordó que ellos ya tienen varias semanas haciendo el llamado a las autoridades para que ellas apoyaran a que los usuarios y choferes de los camiones usaran cubrebocas, por fortuna esta medida ya es obligatoria.

Renuencia de población a usar cubrebocas

De acuerdo a Ibarra Hernández, en días pasados y pese a que el Gobierno de Culiacán puso en marcha el programa Guardianes de la Prevención de Salud, los que realizan la campaña de concientización del uso de cubrebocas, esta no funcionó en algunos choferes ni en usuarios del transporte, porque no acataron la medida.

Ahora que el Consejo Estatal de Salud aprobó que los cubrebocas sean obligatorios para usar el transporte público, espera que muchos ciudadanos tomen conciencia, pero con la experiencia que tienen, considera que aunque pongan un policía arriba de cada camión habrá pasajeros que no lo usarán.

Llamó a los conductores a no arriesgarse y no dar el servicio al pasajero que no lleve cubrebocas. Les recordó que no solo se infectan ellos, sino que llevan el virus a sus casas e infectan a toda la familia y entonces no hay dinero que les alcance para curarse.

Por su parte, la dirección de Vialidad y Transportes anunció que se pondrá en marcha un programa para entregar un cubrebocas al usuario del transporte que no lleve.