Plan de beneficios para discapacitados en Sinaloa se amplía

El censo ya ha dado inicio en Sinaloa, y si la persona no cuenta con el documento que acredite su discapacidad, pero esta es evidente, el censador que acuda al domicilio del prospecto, levantará una evidencia de ello y así podrá realizarse el trámite. Otros documentos necesarios son el comprobante de domicilio no mayor a tres meses o constancia de residencia de la autoridad local, una impresión de Clave Única de Registro de Población (CURP), si la persona es menor de edad se le solicitará un comprobante escolar, que bien puede ser una credencial o constancia de estudio emitida por la escuela, y si es mayor de edad debe contar con una credencial oficial vigente con fotografía (INE).

Juan de Dios señaló lo siguiente: “actualmente estamos muy de la mano y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo de Bienestar del estado, ya tenemos un plan de trabajo y se están tomando en cuenta todas las consideraciones, para el cumplimiento de algunos temas administrativos”, que son particularmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito público, para que al arranque del programa no haya ningún problema con la generación de apoyos, Gámez señaló que el programa de trabajo ahora se encuentra en la etapa de arranque en la que se van a incorporar un total de 10 mil beneficiarios en un lapso de dos meses, abarcando el bimestre de enero a febrero, “partiendo de zonas prioritarias, como son zonas indígenas, zonas de alto grado de marginación y altos índices de violencia” siempre en coordinación con el Gobierno del Estado tanto en el inicio como en la continuidad de las labores.

